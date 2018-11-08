Россия снова пытается захватить новые территории Украины, – дипломат в ОБСЕ

Россия пытается захватить новые территории в Украине, продолжая нарушать минские соглашения, которые призваны мирным путем урегулировать ситуацию на Донбассе. Об этом на заседании Постоянного совета ОБСЕ заявил представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук.

"Россия, вместо того, чтобы покинуть территорию Украины, снова пытается захватить новые территории в нарушение минских соглашений: СММ ОБСЕ зафиксировала новые окопы русских боевиков, расположенные до 1 километра на запад от их предыдущих позиций вблизи населенных пунктов Ставки и Горловка", – цитирует в Twitter Прокопчука Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене.

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Дипломат осудил планы России провести 11 ноября незаконные псевдовыборы на временно оккупированных территориях Донбасса.

Мы решительно осуждаем планы России провести незаконные и фейковые "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины, которыми РФ пытается легитимизировать последние назначения в своей оккупационной администрации,

– отметил Прокопчук.

Он также отметил, что Россия в дальнейшем препятствует наблюдателям миссии ОБСЕ мониторить ситуацию на Донбассе.

"Российские вооруженные формирования, сбив беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия СММ ОБСЕ на полностью контролируемой РФ территории Донбасса, вблизи границы с Россией, усугубили способность миссии осуществлять мониторинг, что и было их очевидной целью", – сказал украинский дипломат.

Он выразил надежду, что Центр предотвращения конфликтов подготовит своевременные и эффективные меры реагирования ОБСЕ на ухудшение ситуации и рост напряжения в Черноморско-Азовском регионе, вызванные агрессивными действиями России против Украины.

К слову, украинская разведка сообщила, что российские оккупационные администрации на Донбассе активно агитируют мирных жителей прийти на псевдовыборы 11 ноября, а также пытаются повлиять на общественное мнение.