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      Россия снова пытается захватить новые территории Украины, – дипломат в ОБСЕ

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      Россия снова пытается захватить новые территории Украины, заявил Игорь Прокопчук
      Россия снова пытается захватить новые территории Украины, заявил Игорь Прокопчук / Иллюстративное фото

      Россия пытается захватить новые территории в Украине, продолжая нарушать минские соглашения, которые призваны мирным путем урегулировать ситуацию на Донбассе. Об этом на заседании Постоянного совета ОБСЕ заявил представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук.

      "Россия, вместо того, чтобы покинуть территорию Украины, снова пытается захватить новые территории в нарушение минских соглашений: СММ ОБСЕ зафиксировала новые окопы русских боевиков, расположенные до 1 километра на запад от их предыдущих позиций вблизи населенных пунктов Ставки и Горловка", – цитирует в  Twitter Прокопчука Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене.

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      Дипломат осудил планы России провести 11 ноября незаконные псевдовыборы на временно оккупированных территориях Донбасса.

      Мы решительно осуждаем планы России провести незаконные и фейковые "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины, которыми РФ пытается легитимизировать последние назначения в своей оккупационной администрации,
      – отметил Прокопчук.

      Он также отметил, что Россия в дальнейшем препятствует наблюдателям миссии ОБСЕ мониторить ситуацию на Донбассе.

      "Российские вооруженные формирования, сбив беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия СММ ОБСЕ на полностью контролируемой РФ территории Донбасса, вблизи границы с Россией, усугубили способность миссии осуществлять мониторинг, что и было их очевидной целью", – сказал украинский дипломат.

      Он выразил надежду, что Центр предотвращения конфликтов подготовит своевременные и эффективные меры реагирования ОБСЕ на ухудшение ситуации и рост напряжения в Черноморско-Азовском регионе, вызванные агрессивными действиями России против Украины.

      К слову, украинская разведка сообщила, что российские оккупационные администрации на Донбассе активно агитируют мирных жителей прийти на псевдовыборы 11 ноября, а также пытаются повлиять на общественное мнение.

      Теги: Новости Украины Минские договоренности Война на Донбассе Новости России Украина – Россия ОБСЕ Новости политики
      Источник: 24 Канал
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