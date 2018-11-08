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      Росія знову намагається захопити нові території України, – дипломат в ОБСЄ

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      Росія знову намагається захопити нові території України, заявив Ігор Прокопчук
      Росія знову намагається захопити нові території України, заявив Ігор Прокопчук / Ілюстративне фото

      Росія намагається захопити нові території в Україні, продовжуючи порушувати мінські угоди, які покликані мирним шляхом врегулювати ситуацію на Донбасі. Про це на засіданні Постійної ради ОБСЄ заявив представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук.

      "Росія, замість того, щоб залишити територію України, знову намагається захопити нові території в порушення мінських угод: СММ ОБСЄ зафіксувала нові окопи російських бойовиків, розташовані до 1 кілометра на захід від їхніх попередніх позицій поблизу населених пунктів Ставки і Горлівка", – цитує у Twitter Прокопчука Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні.

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      Дипломат засудив плани Росії провести 11 листопада незаконні псевдовибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

      Ми рішуче засуджуємо плани Росії провести незаконні і фейкові "вибори" на окупованих територіях Донецької і Луганської областей України, якими РФ намагається легітимізувати останні призначення у своїй окупаційній адміністрації,
      – наголосив Прокопчук.

      Він також зазначив, що Росія надалі перешкоджає спостерігачам місії ОБСЄ моніторити ситуацію на Донбасі.

      "Російські збройні формування, збивши безпілотний літальний апарат дальнього радіуса дії СММ ОБСЄ на повністю контрольованій РФ території Донбасу, поблизу кордону з Росією, погіршили здатність місії здійснювати моніторинг, що й було їх очевидною метою", – сказав український дипломат.

      Він висловив сподівання, що Центр запобігання конфліктам підготує вчасні й ефективні заходи з реагування ОБСЄ на погіршення безпекової ситуації та зростання напруги в Чорноморсько-Азовському регіоні, спричинені агресивними діями Росії проти України.

      До слова, українська розвідка сповістила, що російські окупаційні адміністрації на Донбасі активно агітують мирних жителів прийти на псевдовибори 11 листопада, а також намагаються вплинути на громадську думку.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії ОБСЄ Україна – Росія Війна на Донбасі Мінські домовленості
      Джерело: 24 Канал
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