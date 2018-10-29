Какие еще страны могут стать жертвами Кремля

Сегодня Россия атакует Европу и хочет распространять свое влияние настолько широко, насколько сможет, создавая напряжение. В частности, уже ряд стран оказались под ее влиянием, или же окажутся в ближайшее время. А причиной таких действий со стороны Кремля является то, что эта страна является очень уязвимой.

Такое мнение высказал полковник британской армии в отставке и военный эксперт Глен Грант, передает "Ліга.net".

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По его словам, сейчас в Европе опасность со стороны России увидела лишь Великобритания – в частности, эта страна уже увеличивает поддержку Украины в учениях, отправляет корабли в Одессу, количество которых будет увеличиваться.

"Некоторые страны, я думаю, были куплены и там наблюдается высокий уровень "амнезии", забывчивости политической элиты. Откровенно говоря, это граничит с глупостью и криминалом, потому что то, что эти люди предлагают и делают, противоречит европейским правилам и ценностям. Очень тревожно и удивительно, что есть государства, которые позволяют себе думать о сотрудничестве со страной, которая убила десятки тысяч людей", – отметил эксперт.

Кроме того, он обнародовал перечень стран, что уже стали или еще могут стать жертвами российского влияния.

Болгария уже серьезно встревожена из-за России. Италия демонстрирует серьезное влияние на себя. Маленькие страны тоже находятся под угрозой, они – легкая жертва. В частности, Латвия через деньги, через банковскую систему. Черногория, где уже была попытка убить премьер-министра. Подверглась влиянию России и Сербия. Беларусь – в шаге от превращения в российского вассала. Значительная активность россиян направлена на Испанию, Каталонию,

– отмечает Грант.

Одновременно генерал добавляет, что россияне пытаются купить политиков и в других странах: во Франции, Чехии, Венгрии.

"Европу атакуют", – констатирует военный эксперт.

Также Грант считает, что вышеуказанные страны – не союзники России, а скорее собственность и через шантаж делают то, чего хочет Москва.

"И Россия, очевидно, хочет распространять свое влияние настолько широко, насколько сможет, создавая большое напряжение между Косово и Сербией; внутри Боснии и Герцеговины, с соседями, потому что эта страна является очень уязвимой", – констатировал он.

Напомним, в начале февраля министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что не все страны мира, в частности, лишь несколько стран Европы, оценивают реальные угрозы, которые несет за собой Россия.