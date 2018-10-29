Які ще країни можуть стати жертвами Кремля
Сьогодні Росія атакує Європу та хоче поширювати свій вплив настільки широко, наскільки зможе, створюючи напругу. Зокрема, вже низка країн опинилася під її впливом, або ж опиниться найближчим часом. А причиною таких дій з боку Кремля є те, що ця країна є дуже вразливою.
Таку думку висловив полковник британської армії у відставці та військовий експерт Глен Грант, передає "Ліга.net".
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За його словами, наразі в Європі небезпеку з боку Росії побачила лише Великобританія – зокрема, ця країна вже збільшує підтримку України у навчаннях, відправляє кораблі до Одеси, кількість яких буде збільшуватися.
"Деякі країни, я думаю, були куплено та там спостерігається високий рівень "амнезії", забудькуватості політичної еліти. Відверто кажучи, це межує з дурістю та криміналом, тому що те, що ці люди пропонують і роблять суперечить європейським правилам і цінностям. Дуже тривожно та дивно, що є держави, які дозволяють собі думати про співробітництво з країною, яка вбила десятки тисяч людей", – зауважив експерт.
Крім того, він оприлюднив перелік країни, що вже стали або ще можуть стати жертвами російського впливу.
Болгарія вже серйозно є схвильованою через Росію. Італія демонструє серйозний вплив на себе. Маленькі країни теж перебувають під загрозою, вони – легка жертва. Зокрема, Латвія через гроші, через банківської системи. Чорногорія, де вже була спроба вбити прем'єр-міністра. Зазнала впливу Росії і Сербія. Білорусь – за крок від перетворення на російського васала. Значна активність росіян є спрямованою на Іспанію, Каталонію,
– наголошує Грант.
Водночас генерал додає, що росіяни намагаються купити політиків і в інших країнах: у Франції, Чехії, Угорщини.
"Європу атакують", – констатує військовий експерт.
Також Грант вважає, що вищезазначені країни – не союзники Росії, а скоріше власність і через шантаж роблять те, чого хоче Москва.
"І Росія, очевидно, хоче поширювати свій вплив настільки широко, наскільки зможе, створюючи велику напругу між Косово та Сербією; всередині Боснії та Герцеговини, з сусідами, тому що ця країна є дуже вразливою", – констатував він.
Нагадаємо, на початку лютого міністр оборони України Степан Полторак заявляв, що не всі країни світу, зокрема, кілька країн Європи, оцінюють реальні загрози, які несе за собою Росія.