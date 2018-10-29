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      Які ще країни можуть стати жертвами Кремля

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      Експерт оприлюднив перелік країни, що вже стали або ще можуть стати жертвами російського впливу
      Експерт оприлюднив перелік країни, що вже стали або ще можуть стати жертвами російського впливу / Соцмережі

      Сьогодні Росія атакує Європу та хоче поширювати свій вплив настільки широко, наскільки зможе, створюючи напругу. Зокрема, вже низка країн опинилася під її впливом, або ж опиниться найближчим часом. А причиною таких дій з боку Кремля є те, що ця країна є дуже вразливою.

      Таку думку висловив полковник британської армії у відставці та військовий експерт Глен Грант, передає "Ліга.net".

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      За його словами, наразі в Європі небезпеку з боку Росії побачила лише Великобританія – зокрема, ця країна вже збільшує підтримку України у навчаннях, відправляє кораблі до Одеси, кількість яких буде збільшуватися.

      "Деякі країни, я думаю, були куплено та там спостерігається високий рівень "амнезії", забудькуватості політичної еліти. Відверто кажучи, це межує з дурістю та криміналом, тому що те, що ці люди пропонують і роблять суперечить європейським правилам і цінностям. Дуже тривожно та дивно, що є держави, які дозволяють собі думати про співробітництво з країною, яка вбила десятки тисяч людей", – зауважив експерт.

      Крім того, він оприлюднив перелік країни, що вже стали або ще можуть стати жертвами російського впливу.

      Болгарія вже серйозно є схвильованою через Росію. Італія демонструє серйозний вплив на себе. Маленькі країни теж перебувають під загрозою, вони – легка жертва. Зокрема, Латвія через гроші, через банківської системи. Чорногорія, де вже була спроба вбити прем'єр-міністра. Зазнала впливу Росії і Сербія. Білорусь – за крок від перетворення на російського васала. Значна активність росіян є спрямованою на Іспанію, Каталонію,
      – наголошує Грант.

      Водночас генерал додає, що росіяни намагаються купити політиків і в інших країнах: у Франції, Чехії, Угорщини.

      "Європу атакують", – констатує військовий експерт.

      Також Грант вважає, що вищезазначені країни – не союзники Росії, а скоріше власність і через шантаж роблять те, чого хоче Москва.

      "І Росія, очевидно, хоче поширювати свій вплив настільки широко, наскільки зможе, створюючи велику напругу між Косово та Сербією; всередині Боснії та Герцеговини, з сусідами, тому що ця країна є дуже вразливою", – констатував він.

      Нагадаємо, на початку лютого міністр оборони України Степан Полторак заявляв, що не всі країни світу, зокрема, кілька країн Європи, оцінюють реальні загрози, які несе за собою Росія.

      Теги: Новини Білорусі Сербія Великобританія Болгарія Європа Новини Росії Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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