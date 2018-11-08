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      Чому погіршилися взаємини України та її найближчих сусідів: названо промовисту причину

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      Російські спецслужби є причетними до проблем України з Угорщиною та Польщею, – Марчук
      Російські спецслужби є причетними до проблем України з Угорщиною та Польщею, – Марчук / Соцмережі

      Російські спецслужби є причетними як погіршення взаємин між Україною та Угорщиною, так і до конфлікту між Варшавою та Києвом.

      Таку заяву зробив колишній секретар РНБО та екс-очільник Міноборони Євген Марчук, який сьогодні представляє Україну у підгрупі з питань безпеки у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, передає "Радіо Свобода".

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      "Я, наприклад, ні на секунду не сумніваюся, що наші проблеми з Угорщиною, вони виникли не тому, що це наші проблеми з Угорщиною, у нас взагалі немає проблем, а тому що просто добряче попрацювала відповідна служба РФ", – зауважив він.

      За словами колишнього керівника силового сектора України, проблеми, які виникали в України та Польщі, також є результатом відповідних зусиль Росії.

      Водночас Марчук наголосив, що інколи дії розвідки іншої країни можуть завдати державі ще більшої шкоди, аніж пряма військова агресія проти неї.

      Нагадаємо, 4 жовтня Україна оголосила консула Угорщини в Берегові Закарпатської області "персоною нон ґрата" (небажаною особою) та наголосила, що той повинен покинути територію України протягом 72 годин. У відповідь на це офіційний Будапешт, зі свого боку, заявив про вислання українського консула. Сталося це на фоні скандалу із видачею угорських паспортів на Закарпатті.

      Які ще загрози готує світу кремль:
      Теги: Новини політики Новини Росії Новини України Україна – Росія Угорщина Новини Польщі
      Джерело: 24 Канал
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