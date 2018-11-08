Росія готується до війни з використанням ядерної зброї

У Росії вважають, що може розпочатися війна між ними та Сполученими Штатами: спершу використовуватиметься звичайна зброя, а за деякий час – від кількох діб до місяця – у хід піде ядерне озброєння.

Таку думку висловив у своїй статті для "Військово-промислового кур’єру" російський військовий експерт, доктор військових наук Костянтин Сівков.

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На його переконання, першими завдадуть удару Сполучені Штати, а зроблять вони це після відкликання посла та співробітників дипмісії.

Також він вважає, що біля російських кордонів перед атакою Вашингтон розгорне війська під виглядом навчань і створить ударні угруповання ВМС у районах, що дозволяють завдати удари по території РФ.

Відтак, Сівков робить висновок, що подібні дії можливого агресора дадуть Росії час на попереджувальні заходи, наприклад, завдання превентивного удару неядерною зброєю по районам базування націлених на Росію балістичних і крилатих ракет. Для цього Москва може задіяти комплекси "Калібр", Х-101 і "Кинджал".

З виходом США з ДРСМД з'являється можливість створити і потенціал ядерного стримування середнього радіусу дії. Його призначення – завдання ракетно-ядерного удару по угрупованням військ вторгнення НАТО в разі початку масштабної війни. Сьогодні основний засіб доставки російської тактичної ядерної зброї, виходячи з наявного озброєння та його техніко-тактичних дій – авіація, можливість прориву якої до призначених цілей є сумнівною. Тому розробка та прийняття на озброєння балістичних ракет середньої дальності з ядерними боєголовками забезпечить надійне ракетно-ядерне стримування на Європейському театрі військових дій та інших театрах теж. Крім того, розгортання такого угрупування може мати значний політичний тиск на держави, де США будуть прагнути розмістити свої ракети середнього радіусу дії. Радянські напрацювання допоможуть створити таку зброю швидко і з мінімальними витратами,

– підсумував він.

Нагадаємо, наприкінці жовтня під час Генасамблеї ООН зробив представник Кремля Андрій Білоусов заявив, що Росія готується до війни, а росіяни – захищати Батьківщину.