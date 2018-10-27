"Будемо захищати батьківщину": в Росії заявили, що готуються до війни

Росія підтвердила інформацію про те, що готується до війни. Таку заяву під час Генасамблеї ООН зробив представник країни-агресора Андрій Білоусов.

Про це інформує ТАСС.

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Нещодавно на засіданні комітету Сполучені Штати заявили, що Росія готується до війни. Так, Росія до неї готується,

– наголосив він.

За словами Білоусова, росіяни готуються захищати свою країну.

"Ми готуємося захищати нашу батьківщину, нашу територіальну цілісність, наші принципи, наші цінності, наших людей", – пояснив дипломат.

Він також заявив, що між підготовкою до війни США і Росії є одна велика різниця. Мовляв, Сполучені Штати готують війну, а РФ збирається дати відсіч.

"У нас є серйозна відмінність від Сполучених штатів Америки. У лінгвістичному плані ця відмінність полягає лише в одному слові. Російська Федерація "готується до війни", а Сполучені Штати "готують війну". Бо по-іншому, навіщо Сполученим Штатам виходити з договору, нарощувати ядерний потенціал, приймати нову ядерну доктрину?" – заявив Білоусов на засіданні комітету Генасамблеї ООН.

Нагадаємо, що непрості взаємини США та РФ нещодавно знову ускладнились. Зокрема, через заяву Дональда Трампа про ймовірний вихід США із Угоди про ліквідацію ракет середньої і малої дальності. Так, на тлі цих подій радник очільника Білого дому Джон Болтон та президент РФ Володимир Путін домовились про зустріч лідерів обох країн 11 листопада в Парижі. Окрім цього, Трамп запросив Путіна відвідати Вашингтон на початку 2019 року.

Про який договір мовиться?Договір між СРСР і США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов та Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американський саміту.



Договір є безстроковим і забороняє виробляти, випробовувати, розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 кілометрів) та малої (від 500 до 1000 кілометрів) дальності. Сторони повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування із відповідним радіусом, включно з ракетами як у європейській, так і в азійській частині СРСР. Ця домовленість про реальне скорочення наявних озброєнь стала першою в історії.