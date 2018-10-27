"Найгірше, що могло трапитись із Росією": Трамп зробив загрозливу заяву
Президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву під час свого виступу перед виборцями у Південній Кароліні. Так, глава Білого дому зазначив, що його перемога на виборах у 2016 році є найгіршим, що могла трапитись із Росією.
Відео із промовою Трампа у своєму Twitter оприлюднив телеканал Fox News.
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Я скажу вам ось що: найгірше, що трапилося з Росією – це те, що я переміг на виборах,
– зізнався американський президент.
Однак, попри це він додав, що взаємодія із РФ є не поганою річчю.
"Але у той же час взаємодія з Росією, Китаєм, і, чесно кажучи, з КНДР, Південною Кореєю і Японією, а також всіма іншими – це хороша, а не погана річ", – уточнив Трамп.
Нагадаємо, що непрості взаємини США та РФ нещодавно знову ускладнились. Зокрема, через заяву Дональда Трампа про ймовірний вихід США із Угоди про ліквідацію ракет середньої і малої дальності. Так, на тлі цих подій радник очільника Білого дому Джон Болтон та президент РФ Володимир Путін домовились про зустріч лідерів обох країн 11 листопада в Парижі. Окрім цього, Трамп запросив Путіна відвідати Вашингтон на початку 2019 року.