"Худшее, что могло случиться с Россией": Трамп сделал угрожающее заявление

Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление во время своего выступления перед избирателями в Южной Каролине. Так, глава Белого дома отметил, что его победа на выборах в 2016 году является худшим, что могло случиться с Россией.

Видео с речью Трампа в своем Twitter обнародовал телеканал Fox News.

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Я скажу вам вот что: худшее, что случилось с Россией – это то, что я победил на выборах,

– признался американский президент.

Однако, несмотря на это он добавил, что взаимодействие с РФ является не плохой вещью.

"Но в то же время взаимодействие с Россией, Китаем, и, честно говоря, с КНДР, Южной Кореей и Японией, а также всеми другими – это хорошая, а не плохая вещь", – уточнил Трамп.

.@POTUS makes remarks at a "Make America Great Again" rally in Charlotte, North Carolina. https://t.co/0VDnJdiBMR — Fox News (@FoxNews) 26 жовтня 2018 р.

Напомним, что непростые отношения США и РФ недавно вновь осложнились. В частности, из-за заявления Дональда Трампа о возможном выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Так, на фоне этих событий советник главы Белого дома Джон Болтон и президент РФ Владимир Путин договорились о встрече лидеров двух стран 11 ноября в Париже. Кроме этого, Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон в начале 2019 года.