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      "Худшее, что могло случиться с Россией": Трамп сделал угрожающее заявление

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      Трамп сделал России угрожающий намек
      Трамп сделал России угрожающий намек / Фото из открытых источников

      Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление во время своего выступления перед избирателями в Южной Каролине. Так, глава Белого дома отметил, что его победа на выборах в 2016 году является худшим, что могло случиться с Россией.

      Видео с речью Трампа в своем Twitter обнародовал телеканал Fox News.

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      Я скажу вам вот что: худшее, что случилось с Россией – это то, что я победил на выборах,
      – признался американский президент.

      Однако, несмотря на это он добавил, что взаимодействие с РФ является не плохой вещью.

      "Но в то же время взаимодействие с Россией, Китаем, и, честно говоря, с КНДР, Южной Кореей и Японией, а также всеми другими – это хорошая, а не плохая вещь", – уточнил Трамп.

      Напомним, что непростые отношения США и РФ недавно вновь осложнились. В частности, из-за заявления Дональда Трампа о возможном выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Так, на фоне этих событий советник главы Белого дома Джон Болтон и президент РФ Владимир Путин договорились о встрече лидеров двух стран 11 ноября в Париже. Кроме этого, Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон в начале 2019 года.

      Теги: Новости России Новости политики Новости США Дональд Трамп
      Источник: 24 Канал
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