"Будем защищать родину": в России заявили, что готовятся к войне

Россия подтвердила информацию о том, что готовится к войне. Такое заявление во время Генассамблеи ООН сделал представитель страны-агрессора Андрей Белоусов.

Об этом сообщает ТАСС.

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Недавно на заседании комитета Соединенные Штаты заявили, что Россия готовится к войне. Да, Россия к ней готовится,

– подчеркнул он.

По словам Белоусова, россияне готовятся защищать свою страну.

"Мы готовимся защищать нашу родину, нашу территориальную целостность, наши принципы, наши ценности, наших людей", – пояснил дипломат.

Он также заявил, что между подготовкой к войне США и России есть одна большая разница. Мол, Соединенные Штаты готовят войну, а РФ собирается дать отпор.

"У нас есть серьезное отличие от Соединенных Штатов Америки. В лингвистическом плане это различие заключается лишь в одном слове. Российская Федерация "готовится к войне", а Соединенные Штаты "готовят войну". Потому что по-другому, зачем Соединенным Штатам выходить из договора, наращивать ядерный потенциал, принимать новую ядерную доктрину?" – заявил Белоусов на заседании комитета Генассамблеи ООН.

Напомним, что непростые отношения США и РФ недавно вновь осложнились. В частности, из-за заявления Дональда Трампа о возможном выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Так, на фоне этих событий советник главы Белого дома Джон Болтон и президент РФ Владимир Путин договорились о встрече лидеров обеих стран 11 ноября в Париже. Кроме этого, Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон в начале 2019 года.

О каком договоре идет речь?

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита.



Договор бессрочный и запрещает производить, испытывать, развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с соответствующим радиусом, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Эта договоренность о реальном сокращении имеющихся вооружений стала первой в истории.