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      "Будем защищать родину": в России заявили, что готовятся к войне

      1926 Читати новину українською
      В РФ сообщили, что готовятся к войне
      В РФ сообщили, что готовятся к войне / Фото из открытых источников

      Россия подтвердила информацию о том, что готовится к войне. Такое заявление во время Генассамблеи ООН сделал представитель страны-агрессора Андрей Белоусов.

      Об этом сообщает ТАСС.

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      Недавно на заседании комитета Соединенные Штаты заявили, что Россия готовится к войне. Да, Россия к ней готовится,
      – подчеркнул он.

      По словам Белоусова, россияне готовятся защищать свою страну.

      "Мы готовимся защищать нашу родину, нашу территориальную целостность, наши принципы, наши ценности, наших людей", – пояснил дипломат.

      Он также заявил, что между подготовкой к войне США и России есть одна большая разница. Мол, Соединенные Штаты готовят войну, а РФ собирается дать отпор.

      "У нас есть серьезное отличие от Соединенных Штатов Америки. В лингвистическом плане это различие заключается лишь в одном слове. Российская Федерация "готовится к войне", а Соединенные Штаты "готовят войну". Потому что по-другому, зачем Соединенным Штатам выходить из договора, наращивать ядерный потенциал, принимать новую ядерную доктрину?" – заявил Белоусов на заседании комитета Генассамблеи ООН.

      Напомним, что непростые отношения США и РФ недавно вновь осложнились. В частности, из-за заявления Дональда Трампа о возможном выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Так, на фоне этих событий советник главы Белого дома Джон Болтон и президент РФ Владимир Путин договорились о встрече лидеров обеих стран 11 ноября в Париже. Кроме этого, Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон в начале 2019 года.

      О каком договоре идет речь?
      Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита.

      Договор бессрочный и запрещает производить, испытывать, развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с соответствующим радиусом, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Эта договоренность о реальном сокращении имеющихся вооружений стала первой в истории.

      Теги: Новости политики Новости России Новости США Ядерная безопасность война ООН Генассамблея ООН
      Источник: 24 Канал
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