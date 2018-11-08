10:19
8 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США ЮРИЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Распил путинских вундервафлей. Марш православных авиаторов
      Вєсті Кремля
      22:06, 7 ноября
      Вести.UA. Луценко, который уходит, но не совсем. Опасная челюсть Бережной
      Вєсті.UA
      19:12, 7 ноября
      В сговоре с государством: как имущество "Электронмаша" стало собственностью семьи руководителя
      ЦРУ
      09:00, 7 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Первые модельные агентства
      Згадати все
      23:10, 6 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США ЮРИЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Россия готовится к войне с использованием ядерного оружия

      494 Читати новину українською
      В России прогнозируют ядерную войну с США
      В России прогнозируют ядерную войну с США / Соцсети

      В России считают, что может начаться война между ними и Соединенными Штатами: сначала будет использоваться обычное оружие, а через некоторое время – от нескольких дней до месяца – в ход пойдет ядерное вооружение.

      Такое мнение высказал в своей статье для "Военно-промышленного курьера" российский военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков.

      Читайте также: Почему ядерное оружие являетс наибольшей угрозой ХХІ века: шокирующие факты

      По его убеждению, первыми нанесут удар Соединенные Штаты, а сделают они это после отзыва посла и сотрудников дипмиссии.

      Также он считает, что у российских границ перед атакой Вашингтон развернет войска под видом учений и создаст ударные группировки ВМС в районах, что позволяют нанести удары по территории РФ.

      Поэтому, Сивков делает вывод, что подобные действия возможного агрессора дадут России время на предупредительные меры, например, нанесения превентивного удара неядерным оружием по районам базирования нацеленных на Россию баллистических и крылатых ракет. Для этого Москва может задействовать комплексы "Калибр", Х-101 и "Кинжал".

      С выходом США из ДРСМД появляется возможность создать и потенциал ядерного сдерживания среднего радиуса действия. Его назначение нанесения ракетно-ядерного удара по группировкам войск вторжения НАТО в случае начала масштабной войны. Сегодня основное средство доставки российского тактического ядерного оружия, исходя из имеющегося вооружения и его технико-тактических действий, – авиация, возможность прорыва которой до назначенных целей сомнительна. Поэтому разработка и принятие на вооружение баллистических ракет средней дальности с ядерными боеголовками обеспечит надежное ракетно-ядерное сдерживание на Европейском театре военных действий и других театрах тоже. Кроме того, развертывание такой группировки может иметь значительное политическое давление на государства, где США будут стремиться разместить свои ракеты среднего радиуса действия. Советские наработки помогут создать такое оружие быстро и с минимальными затратами,
      – подытожил он.

      Напомним, в конце октября во время Генассамблеи ООН представитель Кремля Андрей Белоусов заявил, что Россия готовится к войне, а россияне – защищать Родину.

      Теги: Новости США Новости политики Новости России война Оружие Ядерная безопасность
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Партія Регіонів" повертається з "принципово новим підходом"
      сегодня , 08:40 "Партія Регіонів" повертається з "принципово новим підходом"
      Соломія Соломка
      Динамо – Ренн: анонс матча Лиги Европы
      сегодня , 08:30 Динамо – Ренн: анонс матча Лиги Европы
      Ігор Саджениця
      Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 7 ноября
      сегодня , 08:16 Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 7 ноября
      Главные новости 7 ноября: выборы в США, похороны Гандзюк и протесты "евробляхаров"
      сегодня , 08:08 Главные новости 7 ноября: выборы в США, похороны Гандзюк и протесты "евробляхаров"
      Выборы в США: какой будет суть Америки, если победят республиканцы/демократы
      7 ноября , 23:00 Выборы в США: какой будет суть Америки, если победят республиканцы/демократы
      Іван Яковина
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Перми мужчина, который вообразил себя спецагентом, останавливал автомобили
       14 марта 2015 , 07:25
      Телеканал CNN резко ответил на обвинения Трампа
       26 ноября 2017 , 09:42
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук