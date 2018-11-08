Россия готовится к войне с использованием ядерного оружия

В России считают, что может начаться война между ними и Соединенными Штатами: сначала будет использоваться обычное оружие, а через некоторое время – от нескольких дней до месяца – в ход пойдет ядерное вооружение.

Такое мнение высказал в своей статье для "Военно-промышленного курьера" российский военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков.

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По его убеждению, первыми нанесут удар Соединенные Штаты, а сделают они это после отзыва посла и сотрудников дипмиссии.

Также он считает, что у российских границ перед атакой Вашингтон развернет войска под видом учений и создаст ударные группировки ВМС в районах, что позволяют нанести удары по территории РФ.

Поэтому, Сивков делает вывод, что подобные действия возможного агрессора дадут России время на предупредительные меры, например, нанесения превентивного удара неядерным оружием по районам базирования нацеленных на Россию баллистических и крылатых ракет. Для этого Москва может задействовать комплексы "Калибр", Х-101 и "Кинжал".

С выходом США из ДРСМД появляется возможность создать и потенциал ядерного сдерживания среднего радиуса действия. Его назначение – нанесения ракетно-ядерного удара по группировкам войск вторжения НАТО в случае начала масштабной войны. Сегодня основное средство доставки российского тактического ядерного оружия, исходя из имеющегося вооружения и его технико-тактических действий, – авиация, возможность прорыва которой до назначенных целей сомнительна. Поэтому разработка и принятие на вооружение баллистических ракет средней дальности с ядерными боеголовками обеспечит надежное ракетно-ядерное сдерживание на Европейском театре военных действий и других театрах тоже. Кроме того, развертывание такой группировки может иметь значительное политическое давление на государства, где США будут стремиться разместить свои ракеты среднего радиуса действия. Советские наработки помогут создать такое оружие быстро и с минимальными затратами,

– подытожил он.

Напомним, в конце октября во время Генассамблеи ООН представитель Кремля Андрей Белоусов заявил, что Россия готовится к войне, а россияне – защищать Родину.