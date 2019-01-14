У Польщі через вбивство мера Гданська тисячі людей вийшли на мітинги: фото, відео

У Варшаві тисячі людей вийшли на мовчазний мітинг проти ненависті і насильства. Це – реакція на замах на мера Гданська Павла Адамовича, який стався 14 січня і внаслідок якого чоловік помер у лікарні.

Про це повідомляє RzeczPospolita.pl.

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По всій Польщі 14 січня відбуваються марші проти ненависті та насильства. Це – реакція на вбивство мера Гданська Павла Адамовича.

Павле, ми будемо захищати Гданськ та Польщу від ненависті та насильства,

– сказав президент Європейської ради Дональд Туск, перебуваючи у Гданську.

Мер Варшави Рафал Тшасковський, своєю чергою, запросив мешканців Варшави на зустріч у Палаці культури і науки. Інформація про неї з'явилась ще до того, як стала відома сумна звістка про смерть Адамовича у лікарні. Подібні зустрічі відбуваються у багатьох містах Польщі. Люди запалили свічки під гаслом "Стоп ненависть".

До слова, Тшасковський оголосив три дні жалоби (з 15 по 17 січня) в пам'ять про загиблого колегу з Гданська.

"Я прийняв рішення, що Варшава буде шанувати пам'ять мера Павла Адамовича, який помер сьогодні, триденним трауром 15-17 січня", – написав Тшасковский в Twitter.

Додамо, що президент Польщі Анджей Дуда теж заявив, що оголосить день жалоби по всій республіці у зв'язку з вбивством Адамовича.

Я оголошу національний траур в день, обраний сім'єю як день похорону Павла Адамовича,

– заявив Дуда.

Polacy przed Pałacem Kultury i Nauki przeciw nienawiści.



Panie Prezydencie, pozostanie Pan w naszej pamięci! pic.twitter.com/lFJlMtaH3Y — Ryszard Petru (@RyszardPetru) 14 января 2019 г.

Нагадаємо, 14 січня мер польського Гданська 53-річний Павел Адамович, на якого напередодні напали з ножем, помер у лікарні, не прийшовши до свідомості. На нього ввечері 13 січня напав невідомий чоловік і поранив його ножем під час концерту.



Нападником на Павла Адамовича є 27-річний житель Гданська, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

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