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      У Польщі через вбивство мера Гданська тисячі людей вийшли на мітинги: фото, відео

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      Мер Гданська Павло Адамович
      Мер Гданська Павло Адамович / Фото з вільних джерел

      У Варшаві тисячі людей вийшли на мовчазний мітинг проти ненависті і насильства. Це – реакція на замах на мера Гданська Павла Адамовича, який стався 14 січня і внаслідок якого чоловік помер у лікарні.

      Про це повідомляє RzeczPospolita.pl.

      Читайте також: Напад з ножем на мера Гданська: очевидиця розповіла страшні деталі

      По всій Польщі 14 січня відбуваються марші проти ненависті та насильства. Це – реакція на вбивство мера Гданська Павла Адамовича.

      Павле, ми будемо захищати Гданськ та Польщу від ненависті та насильства,
      – сказав президент Європейської ради Дональд Туск, перебуваючи у Гданську.

      Мер Варшави Рафал Тшасковський, своєю чергою, запросив мешканців Варшави на зустріч у Палаці культури і науки. Інформація про неї з'явилась ще до того, як стала відома сумна звістка про смерть Адамовича у лікарні. Подібні зустрічі відбуваються у багатьох містах Польщі. Люди запалили свічки під гаслом "Стоп ненависть".

      До слова, Тшасковський оголосив три дні жалоби (з 15 по 17 січня) в пам'ять про загиблого колегу з Гданська.

      "Я прийняв рішення, що Варшава буде шанувати пам'ять мера Павла Адамовича, який помер сьогодні, триденним трауром 15-17 січня", – написав Тшасковский в Twitter.

      Додамо, що президент Польщі Анджей Дуда теж заявив, що оголосить день жалоби по всій республіці у зв'язку з вбивством Адамовича.

      Я оголошу національний траур в день, обраний сім'єю як день похорону Павла Адамовича,
      – заявив Дуда.

      Нагадаємо, 14 січня мер польського Гданська 53-річний Павел Адамович, на якого напередодні напали з ножем, помер у лікарні, не прийшовши до свідомості. На нього ввечері 13 січня напав невідомий чоловік і поранив його ножем під час концерту. 

      Нападником на Павла Адамовича є 27-річний житель Гданська, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

      Дивіться відео: Мер Гданська помер після замаху

       

      Теги: Новини Польщі Втрати
      Джерело: 24 Канал
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