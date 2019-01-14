Мер Гданська Павел Адамович помер у лікарні після нападу

Мер польського Гданська 53-річний Павел Адамович, на якого напередодні напали з ножем, помер у лікарні, не прийшовши до свідомості.

Про це йдеться на його сторінці у Twitter.

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Раніше 24 канал повідомляв, що на мера польського міста Гданськ Павла Адамовича напав невідомий чоловік і поранив його ножем під час концерту. Міського голову госпіталізували, його стан був вкрай важким.

Лікарі оперували його п'ять годин та підключали до апарату штучного дихання.

У понеділок, 14 січня, близько 14:30 за місцевим часом чиновник помер у лікарні. Причиною його смерті стало сильне пошкодження та нефункціонування багатьох органів.

Павел Адамович був мером Гданська протягом 21 року. У нього залишилась дружина та двоє дітей.

Нагадаємо, нападником на Павла Адамовича є 27-річний житель Гданська, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності.