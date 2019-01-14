Мэр Гданьска Павел Адамович умер в больнице после нападения

Мэр польского Гданьска 53-летний Павел Адамович, на которого накануне напали с ножом, умер в больнице, не приходя в сознание.

Об этом говорится на его странице в Twitter.

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Ранее 24 канал сообщал, что на мэра польского города Гданьска Павла Адамовича напал неизвестный мужчина и ранил его ножом во время концерта. Городского главу госпитализировали, его состояние было крайне тяжелым.

Врачи оперировали его пять часов и подключали к аппарату искусственного дыхания.

В понедельник, 14 января, около 14:30 по местному времени чиновник скончался в больнице. Причиной его смерти стало сильное повреждение и нефункционирование многих органов.

Павел Адамович был мэром Гданьска в течение 21 года. У него осталась жена и двое детей.

Напомним, напал на Павла Адамовича 27-летний житель Гданьска, который ранее привлекался к уголовной ответственности.