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      Мэр Гданьска Павел Адамович умер в больнице после нападения

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      Умер мэр Гданьска Павел Адамович
      Умер мэр Гданьска Павел Адамович / Фото из открытых источников

      Мэр польского Гданьска 53-летний Павел Адамович, на которого накануне напали с ножом, умер в больнице, не приходя в сознание.

      Об этом говорится на его странице в Twitter.

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      Ранее 24 канал сообщал, что на мэра польского города Гданьска Павла Адамовича напал неизвестный мужчина и ранил его ножом во время концерта. Городского главу госпитализировали, его состояние было крайне тяжелым.

      Врачи оперировали его пять часов и подключали к аппарату искусственного дыхания.

      В понедельник, 14 января, около 14:30 по местному времени чиновник скончался в больнице. Причиной его смерти стало сильное повреждение и нефункционирование многих органов.

      Павел Адамович был мэром Гданьска в течение 21 года. У него осталась жена и двое детей.

      Напомним, напал на Павла Адамовича 27-летний житель Гданьска, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

      Теги: Новости политики Криминальные новости Потери Новости Польши
      Источник: 24 Канал
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