Убийство мэра Гданьска: биография и чем известен Павел Адамович

Павел Адамович, мэр польского Гданьска, умер на следующий день после того, как получил ранения во время ежегодного благотворительного концерта. Рассказываем, что известно о погибшем чиновнике, о его отношении к Украине и почему его называли лучшим мэром в Польше.

Что известно о Павле Адамовиче

Павел Адамович был мэром Гданьска с 1998 года. Политикой занимался еще со студенческих лет во время учебы в Гданьском университете (изучал право). Там он стал членом студенческого движения, которое выступало против коммунистической власти Польши. Помогал в организации студенческих забастовок в 1988 году и возглавил забастовочный комитет. Был один из основателей первых оппозиционных объединений среди студентов.

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С 1990 по 1993 годы он работал проректором Гданьского университета и продолжал участвовать в политической жизни города: в 1990 году он вошел в состав городского совета, где работал до избрания мэром.

В ноябре 2018 года Адамовича избрали на шестой срок на должность мэра, которую он должен был занимать до 2023 года.

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В прошлом он был членом либеральной проевропейской партии "Гражданская платформа", которая была правящей в Польше в течение восьми лет (до 2015), и был одним из ее основателей. В 2015 году он покинул партию из-за обвинения в том, что указал ложные данные в декларации о доходах. Однако "Гражданская платформа" продолжала поддерживать его последнюю предвыборную кампанию. Новую правящую партию "Право и справедливость" Адамович критиковал.

Павел Адамович занимался политической деятельностью в студенчестве

Старший брат погибшего мэра Гданьска – Петр Адамович, известный журналист и бывший диссидент. Его родственники по материнской линии родом из соседней Беларуси, а его отец из Вильнюса (Литва).

Руководящими лозунгами политики Адамовича были свобода, равенство, солидарность и открытость. В частности, он проводил весьма толерантную политику в отношении мигрантов, которых в городе достаточно много. В 2016 году в Гданьске начал действовать Совет иммигрантов, который давал мэру советы по интеграции новых жителей города. В ее состав вошли уроженцы Колумбии, Туниса, Сирии, Германии, Украины и России. Также в Гданьске работает Совет по вопросам равенства, который следит, чтобы там не было случаев дискриминации.

Павел Адамович был известен своей открытостью к общению с горожанами

Консервативно настроенные польские чиновники часто критиковали Адамовича. Так, в мае 2018 года он разрешил проведение в Гданьске Марша равенства, в адрес организаторов и участников которого сыпались угрозы. Чтобы предотвратить возможные столкновения, мэр лично вышел в первых рядах марша, хотя, по его словам, не был представителем сексуальных меньшинств.

Адамович также был награжден Золотым крестом "Pro Ecclesia et Pontifice" Папы Иоанна Павла II и "Крестом за заслуги" президента Александра Квасьневского. В 2014 году он стал лауреатом "Креста свободы и солидарности" – за вклад в демократическую оппозицию Польши в течение коммунистического периода.

У него осталась жена и двое дочерей, которым 15 и 8 лет.

Отношение Адамовича к Украине

Адамович поддерживал Украину. В частности, в 2014 году в знак солидарности и одобрения евроинтеграционных стремлений украинцев, он основал стипендиальную программу для студентов Львова. В ее рамках за четыре года около ста украинских магистров прошли 1-2 месячную стажировку в ведущих компаниях Гданьска и Польши в целом за счет мэрии Гданьска и заинтересованных фирм.

Ряд украинских политиков и общественных деятелей выразили соболезнования по случаю убийства Адамовича.

В частности, на трагическое событие отреагировал президент Петр Порошенко, отметив, что он "сделал много добра для украинцев в Польше и украинско-польских отношений".

Шокований звісткою про трагічну смерть мера Гданська Павла Адамовіча. Знаю як багато зробив він добра для українців у Польщі та українсько-польських відносин. Це важка втрата для всіх нас.



Ми солідарні з Польщею і польським народом в скорботі і молитві. Вічна пам’ять... — Петро Порошенко (@poroshenko) 14 січня 2019 р.

В депутатской группе по межпарламентским связям с Республикой Польша также опубликовали заявление, в котором назвали Павла Адамовича другом Украины и украинцев. Сопредседатели группы Николай Княжицкий и Оксана Юринец указали, что он "сотрудничал с мэрами украинских городов, делился своим опытом и заботился о развитии экономических и культурных связей между нашими государствами".

Другом украинцев Адамовича назвал и Посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Министр иностранных дел Павел Климкин спрогнозировал, что в медиа после этой трагедии будет много дискуссий о ненависти и насилии в политике. Он отметил, что Украине тоже очень нужно это обсуждение.

Что он сделал для Гданьска

Павла Адамовича неоднократно называли лучшим мэром в Польше.

Польские СМИ отмечают, что он был известен тем, что уважал местных жителей и уделял много внимания социальным программам. Именно благодаря этому он находился на посту столь длительный период. Адамович часто общался с горожанами прямо на улицах Гданьска, лично объяснял им важность своих идей. Регулярно проводил встречи с местными жителями – это было одним из правил его управления.

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Гданьск – первый польский город, который начал публиковать в Интернете реестр расходов. Также здесь запустили реестр открытого доступа к публичной информации и "налоговый калькулятор" (человек может вписать свою зарплату и узнать, сколько денег из его налогов идет на образование, культуру, ремонт дорог и тому подобное).

Кроме того, в 2006 году Гданьск первым в Польше ввел стипендиальную программу для студентов, обучающихся на ІТ-специальностях в вузах.

В апреле 2018 года он стал одним из основателей и главой политической ассоциации "Все для Гданьска".

Почему его убили

Ранее судимый за ограбление банка Стефан Уилмонт во время ежегодного благотворительного концерта напал на Павла Адамовича с ножом и тяжело ранил его. 27-летний преступник попал на мероприятие под видом представителя медиа и имел фейковый бейдж "пресса". После того, как нанес ранение мэру Гданьска, мужчина вырвал из рук ведущего микрофон и объяснил свой поступок.

"Привет, привет! Меня зовут Стефан Уилмонт. Я сидел невиновный в тюрьме. "Гражданская платформа" меня пытала. Именно поэтому погиб Адамович", – заявил нападавший.

Film z ataku

Najpierw atakuje , później mówi i znów podchodzi do Adamowicza pic.twitter.com/jiRxvgtoPp — Krzysztof Zygowski (@_Zygowski_) 13 січня 2019 р.

Стоит отметить, что когда Уилмонт сидел в тюрьме, правящей партией в Польше была именно "Гражданская платформа", членом которой был Адамович.

Павла Адамовича доставили в больницу в критическом состоянии, он перенес сложную операцию, которая длилась более 5 часов и в ходе которой ему перелили около 20 литров крови. Адамович был активным донором, поэтому в городе объявили сбор крови в знак солидарности – несколько сотен жителей Гданьска вызвались стать донорами. Однако спасти Адамовича не удалось – 14 января он умер.

Несмотря на политические разногласия, во всех партиях осудили убийство мэра Гданьска. Ряд польских чиновников публично выразили соболезнования семье убитого. Среди них – президент страны Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий.

"Павел Адамович умер. Я присоединяюсь ко всем словам соболезнования его друзей и всех людей доброй воли. Ненависть и насилие стали причиной этой трагедии, мы не должны принимать это как должное", – написал президент Польши.

Pan Prezydent Paweł Adamowicz odszedł. Łączę się żalu i modlitwie z Jego Najbliższymi, Przyjaciółmi i wszystkimi Ludźmi dobrej woli. Proszę Pana Boga o wsparcie dla Rodziny Zmarłego.

Wrogość i przemoc przyniosła najtragiczniejszy skutek i ból. Nie wolno nam się z tym pogodzić. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) 14 січня 2019 р.

"Обычно мы расходимся с мэром Павлом Адамовичем во взглядах на то, как следует вести публичные и польские дела, но сегодня я определенно с ним и его родственниками, как и, надеюсь, все наши соотечественники. Я молюсь за восстановление его здоровья и сил", – написал президент.

Zwykle różnimy się z Panem Prezydentem Pawłem Adamowiczem w poglądach, jak powinny być prowadzone sprawy publiczne i sprawy Polski, ale dziś bezwarunkowo jestem z Nim i Jego Bliskimi, tak, jak - mam nadzieję -wszyscy nasi Rodacy. Modlę się o Jego powrót do zdrowia i pełni sił. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) 13 січня 2019 р.

Напавший на Адамовича сейчас задержан и находится под стражей. Ему грозит 25 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Сообщается также, что у него есть проблемы с психикой. Исполняющим обязанности мэра Гданьска назначили его заместительницу Александру Дулькевич.

В день смерти Адамовича в Гданьске и ряде других городов Польши прошли акции памяти, в которых приняли участие тысячи человек.