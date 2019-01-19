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      "Он был для нас другом": как погибший мэр Гданьска поддерживал Украину

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      Погибший мэр Гданьска Павел Адамович
      Погибший мэр Гданьска Павел Адамович / Фото из открытых источников

      Погибший мэр Гданьска Павел Адамович поддерживал Украину и собирался наладить сотрудничество своего города с украинскими городами-побратимами Одессой и Мариуполем.

      Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица в комментарии "Укринформу".

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      Прежде всего, это большая трагедия для Польши, польского народа, польского общества и проевропейских сил. Это также трагедия для Украины, поскольку он был другом Украины, и делал много, чтобы эти связи и контакты с Украиной и украинцами были наилучшими,
      – отметил Дещица.

      По его словам, у Адамович были планы на развитие регионального сотрудничества Гданьска с городами-побратимами – Одессой и Мариуполем. Он также недавно посетил Львов, где налаживал прямое сообщение между Львовом и Гданьском.

      "Его позиция была однозначной поддержкой Украины и украинцев, проживающих сейчас в Гданьске. Так же, как и однозначной была его позиция по поддержке граждан других национальностей, беженцев, которые прибывали в Польшу из-за войны в их странах", – отметил украинский дипломат.

      Отметим, что вечером 18 января в Польше тысячи людей вышли на улицы, чтобы принять участие в траурной процессии перенесения гроба с телом убитого мэра Гданьска Павла Адамовича. Гроб с телом Адамовича вынесли из Европейского центра солидарности в Гданьске и провезли по улицам города до базилики Вознесения Пресвятой Девы Марии. В ней 19 января должны похоронить мэра Гданьска.

      Напомним, 13 января во время концерта на мэра польского Гданьска Павла Адамовича напал с ножом неизвестный. Это случилось в вечер, когда мэр города пришел на ярмарку, чтобы собрать деньги на благотворительность. Адамовича в тяжелом состоянии с многочисленными травмами внутренних органов срочно забрали в больницу и прооперировали.

      Врачи отчаянно боролись за жизнь мэра, однако 14 января 53-летний Адамович умер в больнице, так и не придя в сознание.

      После известия о смерти Адамовича на уличные демонстрации против насилия и ненависти вышли десятки тысяч людей.

      Напал на Адамовича 27-летний житель Гданьска, который ранее привлекался к уголовной ответственности и имеет психические расстройства. Очевидцы рассказали, что еще со сцены, сразу после того, как ударил ножом Адамовича, нападавший начал хвастаться содеянным.

      Суд польского Гданьска арестовал на 3 месяца Стефана В., которому предъявили обвинение в убийстве Адамовича.

      Смотрите видео:

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Потери Новости Польши
      Источник: 24 Канал
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