В Польше тысячи людей провожают в последний путь погибшего мэра Гданьска
В пятницу вечером, 18 января, в Польше тысячи людей вышли на улицы, чтобы принять участие в траурной процессии перенесения гроба с телом убитого мэра Гданьска Павла Адамовича.
Об этом сообщает RMF 24.
Гроб с телом Адамовича вынесли из Европейского центра солидарности в Гданьске и провозят по улицам города до базилики Вознесения Пресвятой Девы Марии. В ней 19 января и похоронят мэра Гданьска.
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Для тех, кто не сможет попасть в базилику, где будет проходить похоронная церемония, в разных местах города установят экраны.
В сети появилось много фото, на которых катафалк с гробом Адамовича сопровождают тысячи людей. Они несут флаги с гербом Гданьска и национальные флаги Польши.
В связи с гибелью мэра Гданьска президент Польши Анджей Дуда объявил национальный траур. Он начался с 17:00 пятницы и продлится до 19:00 субботы, 19 января. На государственных учреждениях по всей стране будут приспущены национальные флаги.
Тысячи людей сопровождают катафалк с телом Адамовича
Прощание с мэром Гданьска
Люди вышли с флагами Польши, чтобы попрощаться с Адамовичем
Напомним, 13 января во время концерта на мэра польского Гданьска Павла Адамовича напал с ножом неизвестный мужчина. Это случилось в вечер, когда мэр города пришел на ярмарку, чтобы собрать деньги на благотворительность. Адамовича в тяжелом состоянии с многочисленными травмами внутренних органов срочно забрали в больницу и прооперировали.
Врачи отчаянно боролись за жизнь мэра, однако 14 января 53-летний Адамович умер в больнице, так и не придя в сознание.
После известия о смерти Адамовича на уличные демонстрации против насилия и ненависти вышли десятки тысяч людей.
Нападавшим на Адамовича оказался 27-летний житель Гданьска, который ранее привлекался к уголовной ответственности и имеет психические расстройства. Очевидцы рассказали, что еще со сцены, сразу после того, как ударил ножом Адамовича, нападавший начал кичиться содеянным.
Суд польского Гданьска арестовал на 3 месяца Стефана В., которому предъявили обвинение в убийстве Адамовича.