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      В Польше тысячи людей провожают в последний путь погибшего мэра Гданьска

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      Прощание с мэром Гданьска Адамовичем
      Прощание с мэром Гданьска Адамовичем / Фото из социальных сетей

      В пятницу вечером, 18 января, в Польше тысячи людей вышли на улицы, чтобы принять участие в траурной процессии перенесения гроба с телом убитого мэра Гданьска Павла Адамовича.

      Об этом сообщает RMF 24.

      Гроб с телом Адамовича вынесли из Европейского центра солидарности в Гданьске и провозят по улицам города до базилики Вознесения Пресвятой Девы Марии. В ней 19 января и похоронят мэра Гданьска.

      Читайте также: Убийство мэра Гданьска: биография и чем известен Павел Адамович

      Для тех, кто не сможет попасть в базилику, где будет проходить похоронная церемония, в разных местах города установят экраны.

      В сети появилось много фото, на которых катафалк с гробом Адамовича сопровождают тысячи людей. Они несут флаги с гербом Гданьска и национальные флаги Польши.

      В связи с гибелью мэра Гданьска президент Польши Анджей Дуда объявил национальный траур. Он начался с 17:00 пятницы и продлится до 19:00 субботы, 19 января. На государственных учреждениях по всей стране будут приспущены национальные флаги.

      Гданськ Адамович прощання похорон
      Тысячи людей сопровождают катафалк с телом Адамовича

      Гданськ мер Адамович прощання похорон
      Прощание с мэром Гданьска

      Польща Гданськ Адамович прощання похорон
      Люди вышли с флагами Польши, чтобы попрощаться с Адамовичем

      Напомним, 13 января во время концерта на мэра польского Гданьска Павла Адамовича напал с ножом неизвестный мужчина. Это случилось в вечер, когда мэр города пришел на ярмарку, чтобы собрать деньги на благотворительность. Адамовича в тяжелом состоянии с многочисленными травмами внутренних органов срочно забрали в больницу и прооперировали.

      Врачи отчаянно боролись за жизнь мэра, однако 14 января 53-летний Адамович умер в больнице, так и не придя в сознание.

      После известия о смерти Адамовича на уличные демонстрации против насилия и ненависти вышли десятки тысяч людей.

      Нападавшим на Адамовича оказался 27-летний житель Гданьска, который ранее привлекался к уголовной ответственности и имеет психические расстройства. Очевидцы рассказали, что еще со сцены, сразу после того, как ударил ножом Адамовича, нападавший начал кичиться содеянным.

      Суд польского Гданьска арестовал на 3 месяца Стефана В., которому предъявили обвинение в убийстве Адамовича.

      Теги: Новости политики Анджей Дуда Потери Новости Польши
      Источник: 24 Канал
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