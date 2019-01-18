В Польше тысячи людей провожают в последний путь погибшего мэра Гданьска

В пятницу вечером, 18 января, в Польше тысячи людей вышли на улицы, чтобы принять участие в траурной процессии перенесения гроба с телом убитого мэра Гданьска Павла Адамовича.

Об этом сообщает RMF 24.

Гроб с телом Адамовича вынесли из Европейского центра солидарности в Гданьске и провозят по улицам города до базилики Вознесения Пресвятой Девы Марии. В ней 19 января и похоронят мэра Гданьска.

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Для тех, кто не сможет попасть в базилику, где будет проходить похоронная церемония, в разных местах города установят экраны.

В сети появилось много фото, на которых катафалк с гробом Адамовича сопровождают тысячи людей. Они несут флаги с гербом Гданьска и национальные флаги Польши.

В связи с гибелью мэра Гданьска президент Польши Анджей Дуда объявил национальный траур. Он начался с 17:00 пятницы и продлится до 19:00 субботы, 19 января. На государственных учреждениях по всей стране будут приспущены национальные флаги.



Тысячи людей сопровождают катафалк с телом Адамовича



Прощание с мэром Гданьска



Люди вышли с флагами Польши, чтобы попрощаться с Адамовичем

Antonina Adamowicz: "Ja się cieszę, że mam jeszcze tyle wspomnień z Tobą. Pamiętam, jak razem ratowaliśmy ślimaki, żeby nie zostały zadeptane. A jak już się zdarzyło, że któryś z nich zginął, to płakałeś razem ze mną". Fot. https://t.co/Xn163PtCJI pic.twitter.com/cDIUfPB55X — Adam Więckowski (@wieckowskiadam) 18 января 2019 г.

Напомним, 13 января во время концерта на мэра польского Гданьска Павла Адамовича напал с ножом неизвестный мужчина. Это случилось в вечер, когда мэр города пришел на ярмарку, чтобы собрать деньги на благотворительность. Адамовича в тяжелом состоянии с многочисленными травмами внутренних органов срочно забрали в больницу и прооперировали.



Врачи отчаянно боролись за жизнь мэра, однако 14 января 53-летний Адамович умер в больнице, так и не придя в сознание.



После известия о смерти Адамовича на уличные демонстрации против насилия и ненависти вышли десятки тысяч людей.



Нападавшим на Адамовича оказался 27-летний житель Гданьска, который ранее привлекался к уголовной ответственности и имеет психические расстройства. Очевидцы рассказали, что еще со сцены, сразу после того, как ударил ножом Адамовича, нападавший начал кичиться содеянным.



Суд польского Гданьска арестовал на 3 месяца Стефана В., которому предъявили обвинение в убийстве Адамовича.