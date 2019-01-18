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      У Польщі тисячі людей проводжають в останній путь загиблого мера Гданська

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      Прощання із мером Гданська Адамовичем
      Прощання із мером Гданська Адамовичем / Фото з соціальних мереж

      У п’ятницю ввечері, 18 січня, у Польщі тисячі людей вийшли на вулиці, щоб взяти участь у траурній процесії перенесення труни з тілом убитого мера Гданська Павела Адамовича.

      Про це повідомляє RMF 24.

      Труну з тілом Адамовича винесли із Європейського центру солідарності у Гданську та провозять вулицями міста до базиліки Вознесіння Пресвятої Діви Марії. У ній 19 січня і поховають мера Гданська.

      Читайте також: Убивство мера Гданська: біографія та чим відомий Павел Адамович

      Для тих, хто не зможе потрапити у базиліку, де відбуватиметься поховальна церемонія, у різних місцях міста встановлять екрани.

      У мережі з’явилося багато фото, на яких катафалк з труною Адамовича супроводжують тисячі людей. Вони несуть прапори з гербом Гданська та національні прапори Польщі.

      У зв’язку із загибеллю мера Гданська президент Польщі Анджей Дуда оголосив національний траур. Він розпочався з 17:00 п'ятниці і триватиме до 19:00 суботи, 19 січня. На державних установах по всій країні будуть приспущені національні прапори.

      Гданськ Адамович прощання похорон
      Тисячі людей супроводжують катафалк із тілом Адамовича

      Гданськ мер Адамович прощання похорон
      Прощання з мером Гданська

      Польща Гданськ Адамович прощання похорон
      Люди вийшли з прапорами Польщі, щоб попрощатися з Адамовичем

      Нагадаємо, 13 січня під час концерту на мера польського Гданська Павла Адамовича напав з ножем невідомий чоловік. Це сталося у вечір, коли мер міста прийшов на ярмарок, щоб зібрати гроші на благодійність. Адамовича у важкому стані з численними травмами внутрішніх органів терміново забрали до лікарні та прооперували.

      Лікарі відчайдушно боролися за життя мера, проте 14 січня 53-річний Адамович помер у лікарні, так і не прийшовши до свідомості.

      Після звістки про смерть Адамовича на вуличні демонстрації проти насильства та ненависті вийшли десятки тисяч людей.

      Нападником на Адамовича виявився 27-річний житель Гданська, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності та має психічні розлади. Очевидці розповіли, що ще зі сцени, одразу після того, як вдарив ножем Адамовича, нападник почав хизуватись скоєним.

      Суд польського Гданська заарештував на 3 місяці Стефана В., якому пред'явили обвинувачення у вбивстві Адамовича.

      Теги: Новини політики Новини Польщі Втрати Анджей Дуда
      Джерело: 24 Канал
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