Вбивство мера Гданська: нападника арештували на 3 місяці

Суд польського Гданська заарештував на 3 місяці Стефана В., якому пред'явили обвинувачення у вбивстві мера міста Павла Адамовича.

Про це повідомляє УНІАН.

Зауважимо, що термін арешту за необхідності можуть продовжити.

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Також відомо, що нападник на мера не визнає своєї провини.

Нагадаємо, ввечері 13 січня під час концерту на мера польського Гданська Павла Адамовича напав з ножем невідомий чоловік. Мера у важкому стані з численними травмами внутрішніх органів терміново забрали до лікарні та прооперували.

14 січня 53-річний Адамович помер у лікарні, не прийшовши до свідомості.

Нападником на Адамовича виявився 27-річний житель Гданська, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності та має психічні розлади. Очевидці розповіли, що ще зі сцени, одразу після того, як вдарив ножем Адамовича, нападник почав хизуватись скоєним.

Мер Варшави Рафал Тшасковський оголосив три дні жалоби (з 15 по 17 січня) у пам'ять про загиблого колегу з Гданська.

Дивіться відео про загибель мера Гданська Павла Адамовича: