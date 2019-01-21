Полицейские задержали главу охраны концерта во время которого убили мэра Гданьска

Польские правоохранители по запросу прокуратуры задержали руководителя охраны концерта Фонда Большого оркестра праздничной помощи, во время которого было совершено нападение на мэра Гданьска Павла Адамовича.

Об этом сообщает RMF24.

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Известно, что мужчине могут выдвинуть обвинения во введении правоохранительных органов в заблуждение. По данным прокуратуры, он дезинформировал свидетелей, заявив, что Стефан В, совершивший нападение на мэра, пришел на мероприятие, пользуясь идентификатором с надписью "Пресса".

Однако следователи утверждают, что мужчина попал на сцену другим способом.

К слову, полицейские, которые задержали нападавшего, не нашли у него пропуска журналиста. Зато у него был идентификатор, которым пользовалась охрана.

Напомним, 13 января во время концерта на мэра польского Гданьска Павла Адамовича напал с ножом неизвестный мужчина. Это случилось в вечер, когда мэр города пришел на ярмарку, чтобы собрать деньги на благотворительность. Адамовича в тяжелом состоянии с многочисленными травмами внутренних органов срочно забрали в больницу и прооперировали.

Врачи отчаянно боролись за жизнь мэра, однако 14 января 53-летний Адамович умер в больнице, так и не придя в сознание.

Нападающим на Адамовича оказался 27-летний житель Гданьска, который ранее привлекался к уголовной ответственности и имеет психические расстройства. Суд польского Гданьска арестовал его на 3 месяца.

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