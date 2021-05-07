Погоня за преступником состоялась в четверг, 6 мая 2021 года в округе Волусия. Преследование преступника снимали на видео с вертолета.

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Местная полиция получила сообщение о подозрительной личности на трассе I-95. Мужчина успел сесть в полицейскую машину и начал убегать.

После длительного преследования по трассе, полиция пыталась выполнить пит-маневр. Похищенный автомобиль направлялся в лесную местность.

Справка. Пит-манерв – это тактика преследования, с помощью которой беглец должен резко повернуть в сторону, потерять управление и остановится.

Сотрудники правоохранительных органов попытались вытянуть преступника из машины, однако он смог сбежать и попасть во второй автомобиль полиции. Авто двигалось на север по шоссе I-95 в районе Оук Хилл. Дорогу временно пришлось закрыть для других водителей.



Преступника преследовали несколько экипажей полиции / Скриншот с видео VolusiaSheriff



Мужчину задержали в лесу / Скриншот с видео VolusiaSheriff

Как накажут преступника

Преступника удалось задержать и арестовать. Мужчине предъявлено немало обвинений, в частности: