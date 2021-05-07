Погоня за преступником состоялась в четверг, 6 мая 2021 года в округе Волусия. Преследование преступника снимали на видео с вертолета.
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Детали инцидента в США
Местная полиция получила сообщение о подозрительной личности на трассе I-95. Мужчина успел сесть в полицейскую машину и начал убегать.
После длительного преследования по трассе, полиция пыталась выполнить пит-маневр. Похищенный автомобиль направлялся в лесную местность.
Сотрудники правоохранительных органов попытались вытянуть преступника из машины, однако он смог сбежать и попасть во второй автомобиль полиции. Авто двигалось на север по шоссе I-95 в районе Оук Хилл. Дорогу временно пришлось закрыть для других водителей.
Преступника преследовали несколько экипажей полиции / Скриншот с видео VolusiaSheriff
Мужчину задержали в лесу / Скриншот с видео VolusiaSheriff
Как накажут преступника
Преступника удалось задержать и арестовать. Мужчине предъявлено немало обвинений, в частности:
- вооруженная кража транспортного средства;
- бегство или попытка избежать правоохранительных органов;
- владение огнестрельным оружием осужденным;
- кража огнестрельного оружия;
- кража автотранспорта (дважды);
- вождение во время приостановления действия удостоверения.