Погоня за злочинцем відбулась у четвер, 6 травня 2021 року, в окрузі Волусія. Переслідування злочинця знімали на відео з вертольота.

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Деталі інциденту в США

Місцева поліція отримала повідомлення про підозрілу особу на трасі I-95. Чоловік встиг сісти у поліцейську машину та почав втікати.

Після тривалого переслідування трасою, поліція намагалась виконати піт-маневр. Викрадений автомобіль прямував в лісову місцевість. 

Співробітники правоохоронних органів спробували витягнути злочинця з машини, однак він зміг втекти та вскочити у другий автомобіль поліції. Авто рухалось на північ по шосе I-95 в районі Оук Хілл. Дорогу тимчасово довелось закрити для інших водіїв.

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Злочинця переслідували декілька екіпажів поліції / Скриншот з відео VolusiaSheriff

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Чоловіка затримали в лісі / Скриншот з відео VolusiaSheriff

Як покарають злочинця

Злочинця вдалось затримати та заарештувати. Чоловіку висунуть чимало звинувачень, зокрема:

  • збройна крадіжка транспортного засобу;
  • втеча або спроба уникнути правоохоронних органів;
  • володіння вогнепальною зброєю засудженим;
  • крадіжка вогнепальної зброї;
  • крадіжка автотранспорту (двічі);
  • водіння під час призупинення дії посвідчення.