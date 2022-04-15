Тепло будет на Востоке, на юге, в большинстве центральных областей. Прогнозируют +13...+19 градусов.
Кстати Из-за обильных дождей оккупанты сидят по колено в болоте: они деморализованы и истощены
В Украину движется похолодание
В западных, северных областях и Винницкой области начнется похолодание. Температура воздуха будет составлять +6...+10 градусов. В Киеве – +7…+9. В столице будет облачно и есть вероятность дождя.
Синоптик Наталья Диденко заметила, что усилится ветер, направление – преимущественно северное.
В регионах будет дождь
Дожди покроют западные, северные, центральные и часть южных областей. Они будут идти днем и ночью.
На Востоке и Юге должно быть сухо.
Прогноз погоды в городах Украины
Ужгород – +9...+11
Львов – +6...+8
Ивано-Франковск – +6...+8
Тернополь – +8...+10
Черновцы – +6...+8
Хмельницкий – +6...+8
Луцк – +6...+8
Ровно – +6...+8
Житомир – +8...+10
Винница – +9...+11
Одесса – +14...+16
Николаев – +15...+17
Херсон – +16...+18
Симферополь – +15...+17
Кропивницкий – +12...+14
Черкассы – +11...+13
Чернигов – +7...+9
Сумы – +9...+11
Полтава – +13...+15
Днепр – +15...+17
Запорожье – +16...+18
Донецк – +15...+17
Луганск – +16...+18
Харьков – +16...+18
Киев – +7...+9
Погода 16 апреля / Карта Укргидрометцентра