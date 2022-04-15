Тепло буде на Сході, Півдні, у більшості центральних областей. Прогнозують +13...+19 градусів.
До речі Через рясні дощі окупанти сидять по коліна в болоті: вони деморалізовані та виснажені
В Україну суне похолодання
У західних, північних областях та на Вінниччині почнеться похолодання. Температура повітря становитиме +6...+10 градусів. У Києві – +7...+9. У столиці захмариться та є ймовірність дощу.
Синоптикиня Наталка Діденко зауважила, що посилиться вітер, напрямок – переважно північний.
У регіонах дощитиме
Дощі накриють західні, північні, центральні та частину південних областей. Вони йтимуть вдень та вночі.
Натомість на Сході та Півдні має бути сухо.
Прогноз погоди у містах України
Ужгород – +9...+11
Львів – +6...+8
Івано-Франківськ – +6...+8
Тернопіль – +8...+10
Чернівці – +6...+8
Хмельницький – +6...+8
Луцьк – +6...+8
Рівне – +6...+8
Житомир – +8...+10
Вінниця – +9...+11
Одеса – +14...+16
Миколаїв – +15...+17
Херсон – +16...+18
Сімферополь – +15...+17
Кропивницький – +12...+14
Черкаси – +11...+13
Чернігів – +7...+9
Суми – +9...+11
Полтава – +13...+15
Дніпро – +15...+17
Запоріжжя – +16...+18
Донецьк – +15...+17
Луганськ – +16...+18
Харків – +16...+18
Київ – +7...+9
Погода 16 квітня / Карта Укргідрометцентру