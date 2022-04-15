Тепло буде на Сході, Півдні, у більшості центральних областей. Прогнозують +13...+19 градусів.

До речі Через рясні дощі окупанти сидять по коліна в болоті: вони деморалізовані та виснажені

В Україну суне похолодання

У західних, північних областях та на Вінниччині почнеться похолодання. Температура повітря становитиме +6...+10 градусів. У Києві – +7...+9. У столиці захмариться та є ймовірність дощу.

Синоптикиня Наталка Діденко зауважила, що посилиться вітер, напрямок – переважно північний.

У регіонах дощитиме

Дощі накриють західні, північні, центральні та частину південних областей. Вони йтимуть вдень та вночі.

Натомість на Сході та Півдні має бути сухо.

Зверніть увагу! Діденко попередила, що в неділю – понеділок похолодання посилиться, навіть є ймовірність мокрого снігу. Лише у східній частині країни тепла погода втримається.

Прогноз погоди у містах України

Ужгород – +9...+11

Львів – +6...+8

Івано-Франківськ – +6...+8

Тернопіль – +8...+10

Чернівці – +6...+8

Хмельницький – +6...+8

Луцьк – +6...+8

Рівне – +6...+8

Житомир – +8...+10

Вінниця – +9...+11

Одеса – +14...+16

Миколаїв – +15...+17

Херсон – +16...+18

Сімферополь – +15...+17

Кропивницький – +12...+14

Черкаси – +11...+13

Чернігів – +7...+9

Суми – +9...+11

Полтава – +13...+15

Дніпро – +15...+17

Запоріжжя – +16...+18

Донецьк – +15...+17

Луганськ – +16...+18

Харків – +16...+18

Київ – +7...+9



Погода 16 квітня / Карта Укргідрометцентру