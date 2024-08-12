Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич. Эксперт рассказал, в каких областях больше всего снизится температура, а также спрогнозировал, когда снова потеплеет.

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Когда будет похолодание

По прогнозу Кибальчича, в первой половине недели ожидается кратковременный период похолодания.

Наиболее ощутимо снижение температуры произойдет в северных и западных областях страны. Но уже с середины недели и в выходные к нам вернется жаркая погода с юго-западной Европы. Особенно высокие температурные показатели будут фиксироваться в южных областях – местами до +38 градусов,

– отметил синоптик.

Добавил, что существенных осадков в течение 12 – 18 августа в Украине не предвидится. Более того, на Юго-Востоке продолжит усиливаться засуха. В то же время будет фиксироваться постепенный спад уровня воды в реках бассейна Северского Донца и Днепра.

Эксперт прогнозировал, что днем понедельника +22 – +27 градусов. Только на Закарпатье, в центральных и южных областях +28 – +33.

У вторник, 13 августа, ночью +10 – +15; в южных, центральных и восточных областях +16 – +21 градус. Днем +22 – +27, но на Закарпатье, в центральных и южных областях +28 – +33.

В среду ночью +7 – +13, в южных областях и Крыму +15 – +20 градусов. Днем +24 – +29, на Закарпатье и Юге +29 – +31.

Впрочем, уже в четверг, 15 августа, ночью +12 – +17, днем +26 – +31. На Закарпатье, Прикарпатье и Юге +28 – +33 градуса. Такие же температурные показатели Игорь Кибальчич прогнозировал на пятницу.

У субботу, 17 августа, ночью +13 – +18, днем +29 – +34. Однако, в юго-западной части уже кое-где +35 – +37 градусов.

У воскресенье ночью +16 – +21, днем +30 – +35, на Юге местами +30 +35 на Юге местами +36 – +38 градусов.