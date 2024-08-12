Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич. Експерт розповів, у яких областях найбільше знизиться температура, а також спрогнозував, коли знову потеплішає.

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Коли буде похолодання

За прогнозом Кібальчича, у першій половині тижня очікується короткочасний період похолодання.

Найбільш відчутно зниження температури відбудеться у північних та західних областях країни. Але вже з середини тижня та у вихідні до нас повернеться спекотна погода з південно-західної Європи. Особливо високі температурні показники фіксуватимуться у південних областях – місцями до +38 градусів,

– зазначив синоптик.

Додав, що суттєвих опадів протягом 12 – 18 серпня в Україні не передбачається. Ба більше, на Південному Сходу продовжить посилюватися посуха. Водночас буде фіксуватися поступовий спад рівня води у річках басейну Сіверського Дінця та Дніпра.

Експерт прогнозував, що вдень понеділка +22 – +27 градусів. Лише на Закарпатті, в центральних і південних областях +28 – +33.

У вівторок, 13 серпня, вночі +10 – +15; у південних, центральних і східних областях +16 – +21 градус. Вдень +22 – +27, але на Закарпатті, в центральних і південних областях +28 – +33.

У середу вночі +7 – +13, у південних областях та Криму +15 – +20 градусів. Вдень +24 – +29, на Закарпатті та Півдні +29 – +31.

Втім, уже в четвер, 15 серпня, вночі +12 – +17, вдень +26 – +31. На Закарпатті, Прикарпатті та Півдні +28 – +33 градуси. Такі ж температурні показники Ігор Кібальчич прогнозував на п'ятницю.

У суботу, 17 серпня, вночі +13 – +18, вдень +29 – +34. Однак, у південно-західній частині вже подекуди +35 – +37 градусів.

У неділю вночі +16 – +21, вдень +30 – +35, на Півдні місцями +36 – +38 градусів.