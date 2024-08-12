Та чи буде найближчими днями різке похолодання, якої погоди чекати далі, передає 24 Канал.

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Похолодання в Україні

В Укргідрометцентрі прогнозували, що в найближчі три доби, 12 — 14 серпня буде без опадів. Тільки вдень на Північному Сході подекуди йтиме невеликий короткочасний дощ і гроза. Вітер буде північно-західний, 5 — 10 метрів на секунду.

Температура вночі +10 — +16, на Півдні +16 — +22. Вдень +20 — +26 градусів. У південній частині, 13 — 14 серпня і на Закарпатті +25 — +31,

— зазначили синоптики.

Тож різке похолодання в Україні поки що не очікується.

Зауважимо, раніше синоптик Ігор Кібальчич писав, що в другій половині серпня очікується поступове зниження температури, на що впливатиме одразу кілька факторів. Зокрема, зменшення тривалості світлового дня та висоти сонця, перебудова синоптичних процесів на більш зональний характер, а також збільшення хмарності.