Ждать ли еще более сильного похолодания уже на этой неделе, спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич. Заметил, что погода в третьей декаде месяца ожидается неустойчивой, с обилием осадков, температурными колебаниями и преобладанием циклонической деятельности.

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Усилятся ли морозы в ближайшие дни

Кибальчич писал, что в атмосфере Европы наметились переходные процессы. Они приведут к настоящей борьбе осени и зимы в Украине. С севера и северо-востока Европы к нам будет поступать холодный воздух и параллельно активизируются атмосферные фронты и снизится атмосферное давление.

Следствием такого соседства разных по характеристикам воздушных масс станет выпадение осадков в виде снега и дождя по всей стране. В северных, центральных и восточных регионах сформируется первый снежный покров, а температура в отдельные дни опустится до 10 – 14 градусов мороза.

– отметил синоптик.

Добавил, что сравнительно тепло останется только на крайнем Юге, в Крыму и Закарпатье. Также прогнозировал, что в ночь на вторник, 21 ноября, в северо-восточной части страны снег. Днем местами небольшой снег и мокрый снег. На крайнем Западе небольшой дождь с мокрым снегом. На остальной территории без существенных осадков.

Кстати, на дорогах северных, восточных и местами западных областей гололедица. Ночью 2 – 7 градусов мороза. Днем 3 мороза – 2 тепла. Однако в западных областях, Крыму и на юге Одесщины ночью 0 – 5 тепла, днем 5 – 10 градусов.

Интересно, что уже ночью в среду столбики термометров могут опуститься вниз. Так, на Севере и Востоке даже 8 – 13 градусов мороза, а днем 1 – 6 ниже нуля. В четверг еще прохладнее.

"В северных и восточных областях ночью 9 – 14 градусов мороза, днем 2 – 7 градусов мороза", – добавил Кибальчич.