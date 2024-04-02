Где и когда снова снизится температура, каких самых больших минусов ждать, рассказал синоптик Игорь Кибальчич. Кстати, накануне сделал прогноз на месяц.

Кстати Когда и в каких областях в апреле будут заморозки

Когда еще будет похолодание в апреле

Кибальчич писал, что начало апреля в Украине ожидается аномально теплым. В частности, благодаря юго-западным ветрам, которые принесут к нам теплый воздух с Балканского полуострова и стран Средиземноморья. Интересно, что на фоне такой погоды местами пройдут дожди различной интенсивности с отдельными грозами.

Во второй половине недели ожидается кратковременное похолодание, которое наиболее ощутимым будет в северных областях, а южную половину практически не коснется,

– отметил синоптик.

В то же время добавил, что уже с выходных новая порция субтропического воздуха приведет к повышению дневных и ночных температур по всей территории нашего государства.

По прогнозу Кибальчича, ночью четверга в Украине еще будет 5 – 10 градусов тепла. Только на Западе 1 – 6. Тем временем в пятницу уже прохладнее.

5 апреля, на Западе, Севере днем местами в центральных областях ожидаются небольшие дожди. На остальной территории – без осадков.

Температура воздуха ночью 3 – 8 градусов, в северных областях местами заморозки 0 – 3 градуса мороза, днем 13 – 18, в южной части и в Крыму 17 – 22 тепла,

– писал эксперт.

Далее, в субботу, в большинстве областей Украины, кроме южных и центральных, местами пройдут небольшие дожди, также возможны грозы. Ночью уже 5 – 10 тепла. Днем 13 – 18, а в западных и южных областях 18 – 23.

В первое воскресенье апреля, на фоне повышенного атмосферного давления, осадки вообще не предвидится. Ночью 6 – 11 градусов, днем 18 – 23. Тем временем на Западе местами даже 24 – 26 тепла.