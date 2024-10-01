Когда же ждать резкого похолодания, спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич на Meteoprog.
Обратите внимание Когда похолодает, будет ли еще в октябре жара, или же возможны снег и мороз: интервью с синоптиком
Похолодание в Украине
Синоптик отметил, прогностические данные показывают, что в первые дни октября на большей части территории Украины сохранится аномально теплая погода летнего характера.
Впрочем, в связи с развитием холодного скандинавского антициклона и его дальнейшим смещением на Юго-Восток, уже с 5 – 6 октября погодные условия существенно изменятся.
Произойдет достаточно резкое похолодание, которое будет связано с вторжением арктических воздушных масс на восточной периферии антициклона,
– подчеркнул Игорь Кибальчич.
Добавил, похолодание будет сопровождаться дождями, усилением северо-западного ветра и колебаниями атмосферного давления.
Температурные показатели по итогам снизятся на 7 – 13 градусов,
– отметил синоптик.
Именно такие изменения в синоптических условиях станут переломными. Они ознаменуют начало метеорологической осени в Украине.
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Обратите внимание! Кибальчич прогнозирует, что первые заморозки как на поверхности почвы, так и в воздухе стоит ожидать примерно в период с 7 по 10 октября.