Коли ж чекати різкого похолодання, спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич на Meteoprog.

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Похолодання в Україні

Синоптик зазначив, прогностичні дані показують, що в перші дні жовтня на більшій частині території України збережеться аномально тепла погода літнього характеру.

Втім, у зв'язку з розвитком холодного скандинавського антициклону та його подальшим зміщенням на Південний Схід, уже з 5 – 6 жовтня погодні умови істотно зміняться.

Відбудеться досить різке похолодання, яке буде пов'язане з вторгненням арктичних повітряних мас на східній периферії антициклону,

– наголосив Ігор Кібальчич.

Додав, похолодання буде супроводжуватися дощами, посиленням північно-західного вітру й коливаннями атмосферного тиску.

Температурні показники за підсумком знизяться на 7 – 13 градусів,

– зауважив синоптик.

Саме такі зміни у синоптичних умовах стануть переломними. Вони ознаменують початок метеорологічної осені в Україні.

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Зверніть увагу! Кібальчич прогнозує, що перші заморозки як на поверхні ґрунту, так і у повітрі варто очікувати приблизно в період з 7 по 10 жовтня.