Синоптик анонсировал новую волну похолодания в Украине

Погода

Об этом сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

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Тепло октября с ощущением сырого ноября

Как пояснил синоптик, атмосферные процессы уже начали перестраиваться, что свидетельствует о падении атмосферного давления и увеличении облачности.

Глубокие атлантические циклоны перемещаются в направлении Скандинавии и формируют классическое перемещение воздушных масс с запада на восток. Их теплые секторы, по словам Постриганя, выполняют роль "коридоров" для поступления прогретого воздуха из южных широт, временно блокируя доступ холода в Европу.

Правда, такое тепло не будет означать спокойной погоды: атлантические циклоны принесут с собой атмосферные фронты, дожди, усиление ветра и порывы, местами довольно сильные– отметил синоптик.

По его данным, в период с 17 по 20 ноября в Украине будет преобладать облачность с периодическими осадками и туманами. Столбики термометров ночью будут показывать +2...+7 градусов, а днем воздух местами будет прогреваться до +7...+12 градусов.

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Среднесуточная температура будет превышать климатическую норму на 5 – 6 градусов. Однако усиленный ветер в сочетании с повышенной влажностью будет усиливать ощущение прохлады.

По словам Постриганя, по температуре воздуха погода будет скорее соответствовать октябрю, но по ощущениям – ноябрьской.

К слову, на этой неделе в Украине будет преобладать нестабильная и дождливая погода, местами осадки будут значительными. В конце недели в западных областях дожди могут переходить в мокрый снег.