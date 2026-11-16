Синоптик анонсував нову хвилю похолодання в Україні

Погода

Про це повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

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Тепло жовтня з відчуттям вогкого листопада

Як пояснив синоптик, атмосферні процеси вже почали перебудовуватися, про що свідчить падіння атмосферного тиску та збільшення хмарності.

Глибокі атлантичні циклони переміщуються у напрямку Скандинавії та формують класичне перенесення повітряних мас із заходу на схід. Їхні теплі сектори, за словами Постриганя, виконують роль "коридорів" для надходження прогрітого повітря з південних широт, тимчасово блокуючи доступ холоду до Європи.

Щоправда, таке тепло не означатиме спокійної погоди: атлантичні циклони принесуть із собою атмосферні фронти, дощі, посилення вітру та пориви, місцями досить сильні– зазначив синоптик.

За його даними, у період із 17 до 20 листопада в Україні переважатиме хмарність з періодичними опадами та туманами. Стовпчики термометрів уночі показуватимуть +2...+7 градусів, а вдень повітря подекуди прогріватиметься до +7...+12 градусів.

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Середньодобова температура перевищуватиме кліматичну норму на 5 – 6 градусів. Проте посилений вітер разом із підвищеною вологістю посилюватиме прохолоду.

За словами Постриганя, за температурою повітря погода відповідатиме радше жовтню, але за відчуттями – листопаду.

До слова, цього тижня в Україні переважатиме нестійка та дощова погода, місцями опади будуть значними. Наприкінці тижня в західних областях дощі можуть переходити у мокрий сніг.