Об этом сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

Дожди и умеренное тепло в середине октября

Западные регионы страны уже получили первую порцию осенних дождей и понижение температуры воздуха. Зато на остальной территории привычную циркуляцию воздушных масс вскоре нарушат масштабные атмосферные барьеры.

Как пояснил Постригань, на синоптических картах прослеживается влияние масштабного антициклона из Азии и полосы высокого давления с Азорских островов, которые охватят большую часть европейского континента. В то же время над южными морями сформировалась активная циклоническая система, что будет влиять на погодные условия в течение всей недели.

По предварительным прогнозам, в период с 14 по 16 октября сохранится нестабильная, преимущественно облачная погода. Время от времени будут выпадать осенние дожди,

– заявил синоптик.

Несмотря на облачность и периодические осадки, температурные показатели даже во время похолодания будут превышать климатическую норму для этого времени года.

Синоптик подчеркнул, что резкого похолодания с заморозками в ближайшее время не предвидится. Однако нынешние температурные показатели могут отсрочить начало отопительного сезона.