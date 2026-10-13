Про це повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

Дощі та помірне тепло в середині жовтня

Західні регіони країни вже отримали першу порцію осінніх дощів та зниження температури повітря. Натомість на решті території звичну циркуляцію повітряних мас невдовзі порушать масштабні атмосферні бар'єри.

Як пояснив Постригань, на синоптичних картах простежується вплив масштабного антициклону з Азії та смуги високого тиску з Азорських островів, які охоплять більшість Європейського континенту. Водночас над південними морями утворилася активна циклонічна система, що впливатиме на погодні умови протягом усього тижня.

За попередніми прогностичними оцінками, у період 14 – 16 жовтня збережеться нестійка, переважно хмарна погода. Часом випадатимуть осінні дощі,

– заявив синоптик.

Попри хмарність та періодичні опади, температурні показники навіть під час похолодання перевищуватимуть кліматичну норму для цієї пори року.

Синоптик наголосив, що стрімкого похолодання із заморозками найближчим часом не передбачається. Однак нинішні температурні показники можуть відтермінувати початок опалювального сезону.