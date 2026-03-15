Как изменится температура в Украине, и будет ли похолодание
Хотя сильного похолодания в Украине синоптики не прогнозируют, однако уже вскоре температурные показатели снизятся на несколько градусов.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Смотрите также Теплые условия, но в части областей – шквалы: прогноз погоды на 15 марта
Как изменится погода в Украине?
Согласно обнародованной информации, с 15 по 17 марта температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 3 градусов тепла до даже 4 градусов мороза. В течение дня она составит от 8 до 15 градусов тепла.
В частности, 16 марта в восточных и юго-восточных областях, а также 17 марта по Украине, за исключением западной части, температура воздуха снизится, столбики термометров покажут от 5 до 11 градусов тепла.
Заметим, одновременно синоптики предупреждают, что в течение 15 марта на юго-востоке, ночью, а также на западе нашей страны будут порывы юго-восточного ветра со скоростью от 15 до 20 метров в секунду.
Кстати, подробный прогноз погоды твоего города теперь в новом сервисе 24 Канала. Данные обновляются ежедневно.
Какой будет погода в ближайшие дни?
Ранее уже сообщали, что начало новой рабочей недели принесет в Украину некоторые погодные изменения. Период с отсутствие осадков временно приостановится, в некоторые регионы вернется дождь с мокрым снегом.
В целом будет преобладать сухая погода без осадков, лишь местами возможен незначительный дождь. Ночью возможны незначительные снижение температуры. Несмотря на это, днем показатели будут превышать отметку 0 градусов.