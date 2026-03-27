Привычное тепло временно отступит: когда ощутимо похолодает в Украине

Погода в Украине до 29 марта в основном не претерпит значительных изменений, показатели будут оставаться примерно такими же. Впрочем, в дальнейшем есть тенденции к ощутимому, однако не критическому, снижению температур.

Такую информацию сообщила руководитель отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии для РБК-Украина.

Когда похолодает в Украине?

Наталья Птуха объяснила, что, согласно текущим тенденциям, в ближайшие дни, то есть до 29 марта, в Украине будет преобладать комфортная и весенняя погода. Температура воздуха составит от 13 до 19 градусов тепла.

После них – да, действительно, есть определенные предпосылки, по расчетам и оценкам наших специалистов, к синоптическим изменениям. Но по крайней мере на сегодня – они будут, конечно, ощутимые, но не критические,

– рассказала она.

По ее словам, ожидается снижение температурных показателей на несколько градусов и увеличение атмосферных фронтов. Представительница Укргидрометцентра заметила, что подобная перестройка будет ощутима 30 или 31 марта.

Такие изменения, по данным специалистов, вероятно, будут сопровождаться осадками и усилением облачности. Дневные температуры снизятся, однако в ночные часы значительных изменений не будет, ожидаются показатели от 1 до 7 градусов тепла.

"Локально, возможно (при прояснениях) – может быть снижение до нуля еще. Но пока говорить об этих показателях рано. Уже будем в конце этой недели уточнять", – подчеркнула Наталья Птуха.

