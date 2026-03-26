Температура будет оставаться комфортной благодаря поступлению более теплого воздуха. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какой будет погода 27 марта?

По данным синоптиков, погода в пятницу, 27 марта, будет переменно облачной. Существенных осадков не прогнозируют, однако в восточных регионах, а в дневные часы и в Сумской области специалисты предусматривают незначительный дождь.

В южной и юго-восточной частях страны в ночное и утреннее время местами возможен туман. Ветер в основном будет восточного направления и будет двигаться со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Обратите внимание! На территории Карпат в течение дня возможны сильные порывы ветра со скоростью от 15 до 20 метров в секунду.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 2 до 7 градусов тепла, в течение дня столбики термометров покажут от 13 до 18 градусов тепла, то же время в Карпатах прогнозируют от 7 до 13 градусов тепла.

Отметим, также синоптики предупреждают, что в период с 26 по 27 марта, в связи с интенсивной оттепелью, на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность – 3 уровень.

Какие температуры будут в крупных городах?

Киев +15...+17;

Ужгород +15...+17;

Львов +14...+16;

Ивано-Франковск +13...+15;

Тернополь +15...+17;

Черновцы +14...+16;

Хмельницкий +15...+17;

Луцк +14...+16;

Ровно +14...+16;

Житомир +15...+17;

Винница +15...+17;

Одесса +13...+15;

Николаев +15...+17;

Херсон +15...+17;

Симферополь +14...+16;

Кропивницкий +15...+17;

Черкассы +15...+17;

Чернигов +15...+17;

Сумы +13...+15;

Полтава +13...+15;

Днепр +15...+17;

Запорожье +14...+16;

Донецк +11...+13;

Луганск +12...+14;

Харьков +13...+15.



Прогноз погоды в Украине на 27 марта 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Важно! Если не нашли свой город в перечне, проверьте прогноз здесь. 24 Канал постоянно обновляет прогноз не только областных центров, но и большинства районов.

Каких погодных изменений ждать?