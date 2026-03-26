Температура будет оставаться комфортной благодаря поступлению более теплого воздуха. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Какой будет погода 27 марта?
По данным синоптиков, погода в пятницу, 27 марта, будет переменно облачной. Существенных осадков не прогнозируют, однако в восточных регионах, а в дневные часы и в Сумской области специалисты предусматривают незначительный дождь.
В южной и юго-восточной частях страны в ночное и утреннее время местами возможен туман. Ветер в основном будет восточного направления и будет двигаться со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.
Обратите внимание! На территории Карпат в течение дня возможны сильные порывы ветра со скоростью от 15 до 20 метров в секунду.
Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 2 до 7 градусов тепла, в течение дня столбики термометров покажут от 13 до 18 градусов тепла, то же время в Карпатах прогнозируют от 7 до 13 градусов тепла.
Отметим, также синоптики предупреждают, что в период с 26 по 27 марта, в связи с интенсивной оттепелью, на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность – 3 уровень.
Какие температуры будут в крупных городах?
- Киев +15...+17;
- Ужгород +15...+17;
- Львов +14...+16;
- Ивано-Франковск +13...+15;
- Тернополь +15...+17;
- Черновцы +14...+16;
- Хмельницкий +15...+17;
- Луцк +14...+16;
- Ровно +14...+16;
- Житомир +15...+17;
- Винница +15...+17;
- Одесса +13...+15;
- Николаев +15...+17;
- Херсон +15...+17;
- Симферополь +14...+16;
- Кропивницкий +15...+17;
- Черкассы +15...+17;
- Чернигов +15...+17;
- Сумы +13...+15;
- Полтава +13...+15;
- Днепр +15...+17;
- Запорожье +14...+16;
- Донецк +11...+13;
- Луганск +12...+14;
- Харьков +13...+15.
Прогноз погоды в Украине на 27 марта 2026 года / Карта Укргидрометцентра
Важно! Если не нашли свой город в перечне, проверьте прогноз здесь.
Каких погодных изменений ждать?
Виталий Постригань сообщал, что вскоре начнется перестройка синоптических процессов, которая изменит характер погоды в Украине. Из-за влияния холодного воздуха с севера Атлантики активизируется циклогенез.
В общем вскоре будет незначительное снижение атмосферного давления, однако оно все еще будет в пределах значений повышенного. Поэтому осадков в большинстве областей не будет. Но ситуация может измениться в конце марта.