Температура будет оставаться комфортной благодаря поступлению более теплого воздуха. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какой будет погода 27 марта?

По данным синоптиков, погода в пятницу, 27 марта, будет переменно облачной. Существенных осадков не прогнозируют, однако в восточных регионах, а в дневные часы и в Сумской области специалисты предусматривают незначительный дождь.

В южной и юго-восточной частях страны в ночное и утреннее время местами возможен туман. Ветер в основном будет восточного направления и будет двигаться со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Обратите внимание! На территории Карпат в течение дня возможны сильные порывы ветра со скоростью от 15 до 20 метров в секунду.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 2 до 7 градусов тепла, в течение дня столбики термометров покажут от 13 до 18 градусов тепла, то же время в Карпатах прогнозируют от 7 до 13 градусов тепла.

Отметим, также синоптики предупреждают, что в период с 26 по 27 марта, в связи с интенсивной оттепелью, на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность – 3 уровень.

Какие температуры будут в крупных городах?

  • Киев +15...+17;
  • Ужгород +15...+17;
  • Львов +14...+16;
  • Ивано-Франковск +13...+15;
  • Тернополь +15...+17;
  • Черновцы +14...+16;
  • Хмельницкий +15...+17;
  • Луцк +14...+16;
  • Ровно +14...+16;
  • Житомир +15...+17;
  • Винница +15...+17;
  • Одесса +13...+15;
  • Николаев +15...+17;
  • Херсон +15...+17;
  • Симферополь +14...+16;
  • Кропивницкий +15...+17;
  • Черкассы +15...+17;
  • Чернигов +15...+17;
  • Сумы +13...+15;
  • Полтава +13...+15;
  • Днепр +15...+17;
  • Запорожье +14...+16;
  • Донецк +11...+13;
  • Луганск +12...+14;
  • Харьков +13...+15.

Погода на пятницу 27 марта в Украине
Прогноз погоды в Украине на 27 марта 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Каких погодных изменений ждать?

  • Виталий Постригань сообщал, что вскоре начнется перестройка синоптических процессов, которая изменит характер погоды в Украине. Из-за влияния холодного воздуха с севера Атлантики активизируется циклогенез.

  • В общем вскоре будет незначительное снижение атмосферного давления, однако оно все еще будет в пределах значений повышенного. Поэтому осадков в большинстве областей не будет. Но ситуация может измениться в конце марта.