Температура залишатиметься комфортною завдяки надходженню теплішого повітря. Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Якою буде погода 27 березня?
За даними синоптиків, погода у п'ятницю, 27 березня, буде мінливо хмарною. Істотних опадів не прогнозують, проте у східних регіонах, а у денні години і в Сумській області фахівці передбачають незначний дощ.
У південній та південно-східній частинах країни у нічний та ранковий час подекуди можливий туман. Вітер здебільшого буде східного напрямку і рухатиметься зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.
Зверніть увагу! На території Карпат протягом дня можливі сильні пориви вітру зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.
Температура повітря у нічні години коливатиметься від 2 до 7 градусів тепла, протягом дня стовпчики термометрів покажуть від 13 до 18 градусів тепла, водночас у Карпатах прогнозують від 7 до 13 градусів тепла.
Зазначимо, також синоптики попереджають, що в період з 26 по 27 березня, у зв'язку з інтенсивною відлигою, на високогір’ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека – 3 рівень.
Які температури будуть у великих містах?
- Київ +15...+17;
- Ужгород +15...+17;
- Львів +14...+16;
- Івано-Франківськ +13...+15;
- Тернопіль +15...+17;
- Чернівці +14...+16;
- Хмельницький +15...+17;
- Луцьк +14...+16;
- Рівне +14...+16;
- Житомир +15...+17;
- Вінниця +15...+17;
- Одеса +13...+15;
- Миколаїв +15...+17;
- Херсон +15...+17;
- Сімферополь +14...+16;
- Кропивницький +15...+17;
- Черкаси +15...+17;
- Чернігів +15...+17;
- Суми +13...+15;
- Полтава +13...+15;
- Дніпро +15...+17;
- Запоріжжя +14...+16;
- Донецьк +11...+13;
- Луганськ +12...+14;
- Харків +13...+15.
Прогноз погоди в Україні на 27 березня 2026 року / Карта Укргідрометцентру
Якщо не знайшли своє місто в переліку, перевірте прогноз тут.
Яких погодних змін чекати?
Віталій Постригань повідомляв, що невдовзі розпочнеться перебудова синоптичних процесів, яка змінить характер погоди в Україні. Через вплив холодного повітря з півночі Атлантики активізується циклогенез.
Загалом незабаром буде незначне зниження атмосферного тиску, проте він все ще буде в межах значень підвищеного. Тому опадів у більшості областей не буде. Але ситуація може змінитися наприкінці березня.