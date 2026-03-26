Температура залишатиметься комфортною завдяки надходженню теплішого повітря. Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Якою буде погода 27 березня?

За даними синоптиків, погода у п'ятницю, 27 березня, буде мінливо хмарною. Істотних опадів не прогнозують, проте у східних регіонах, а у денні години і в Сумській області фахівці передбачають незначний дощ.

У південній та південно-східній частинах країни у нічний та ранковий час подекуди можливий туман. Вітер здебільшого буде східного напрямку і рухатиметься зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Зверніть увагу! На території Карпат протягом дня можливі сильні пориви вітру зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.

Температура повітря у нічні години коливатиметься від 2 до 7 градусів тепла, протягом дня стовпчики термометрів покажуть від 13 до 18 градусів тепла, водночас у Карпатах прогнозують від 7 до 13 градусів тепла.

Зазначимо, також синоптики попереджають, що в період з 26 по 27 березня, у зв'язку з інтенсивною відлигою, на високогір’ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека – 3 рівень.

Які температури будуть у великих містах?

Київ +15...+17;

Ужгород +15...+17;

Львів +14...+16;

Івано-Франківськ +13...+15;

Тернопіль +15...+17;

Чернівці +14...+16;

Хмельницький +15...+17;

Луцьк +14...+16;

Рівне +14...+16;

Житомир +15...+17;

Вінниця +15...+17;

Одеса +13...+15;

Миколаїв +15...+17;

Херсон +15...+17;

Сімферополь +14...+16;

Кропивницький +15...+17;

Черкаси +15...+17;

Чернігів +15...+17;

Суми +13...+15;

Полтава +13...+15;

Дніпро +15...+17;

Запоріжжя +14...+16;

Донецьк +11...+13;

Луганськ +12...+14;

Харків +13...+15.



Прогноз погоди в Україні на 27 березня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Важливо! Якщо не знайшли своє місто в переліку, перевірте прогноз тут.

Яких погодних змін чекати?