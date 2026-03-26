Температура залишатиметься комфортною завдяки надходженню теплішого повітря. Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Якою буде погода 27 березня?

За даними синоптиків, погода у п'ятницю, 27 березня, буде мінливо хмарною. Істотних опадів не прогнозують, проте у східних регіонах, а у денні години і в Сумській області фахівці передбачають незначний дощ.

У південній та південно-східній частинах країни у нічний та ранковий час подекуди можливий туман. Вітер здебільшого буде східного напрямку і рухатиметься зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Зверніть увагу! На території Карпат протягом дня можливі сильні пориви вітру зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.

Температура повітря у нічні години коливатиметься від 2 до 7 градусів тепла, протягом дня стовпчики термометрів покажуть від 13 до 18 градусів тепла, водночас у Карпатах прогнозують від 7 до 13 градусів тепла.

Зазначимо, також синоптики попереджають, що в період з 26 по 27 березня, у зв'язку з інтенсивною відлигою, на високогір’ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека – 3 рівень.

Які температури будуть у великих містах?

  • Київ +15...+17;
  • Ужгород +15...+17;
  • Львів +14...+16;
  • Івано-Франківськ +13...+15;
  • Тернопіль +15...+17;
  • Чернівці +14...+16;
  • Хмельницький +15...+17;
  • Луцьк +14...+16;
  • Рівне +14...+16;
  • Житомир +15...+17;
  • Вінниця +15...+17;
  • Одеса +13...+15;
  • Миколаїв +15...+17;
  • Херсон +15...+17;
  • Сімферополь +14...+16;
  • Кропивницький +15...+17;
  • Черкаси +15...+17;
  • Чернігів +15...+17;
  • Суми +13...+15;
  • Полтава +13...+15;
  • Дніпро +15...+17;
  • Запоріжжя +14...+16;
  • Донецьк +11...+13;
  • Луганськ +12...+14;
  • Харків +13...+15.

Погода на п'ятницю 27 березня в Україні
Прогноз погоди в Україні на 27 березня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Яких погодних змін чекати?

  • Віталій Постригань повідомляв, що невдовзі розпочнеться перебудова синоптичних процесів, яка змінить характер погоди в Україні. Через вплив холодного повітря з півночі Атлантики активізується циклогенез.

  • Загалом незабаром буде незначне зниження атмосферного тиску, проте він все ще буде в межах значень підвищеного. Тому опадів у більшості областей не буде. Але ситуація може змінитися наприкінці березня.