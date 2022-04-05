Баталии за гривну

К примеру, гривну не обменять. Должны были разрешить менять до 31 марта в местных "госбанках", но передумали еще 15 марта, а вместо этого ввели двойные ценники в магазинах по заниженному курсу.

Советуем Россияне, пошли нах*р

Меняли в местном госбанке по 2.70, а в магазинах перерасчет уже по 2.40 за гривну. Но, чтобы попасть в "банк", нужно было ежедневно ходить отмечаться в очередь с пяти утра, многие просто не успели сделать этого за люфт от "правительства".

С обменом в магазине на товар тоже куча сложностей. По правилам нужно и сдачу давать в гривне, если оплата была в гривне. Но таких купюр нет – и снова сложности. И купить мелочь в магазине в попытке поменять крупную купюру не получится, ответ немедленный: "Здесь вам не банк".

Многие пожилые люди очень растеряны сейчас – гривну как самую надежную валюту они хранили дома. Теперь она тяготит, не уехать, гривну нигде не обменять и дальше полная неясность. Человек со сбережениями мгновенно оказался человеком с якорем в ногах. Дома хранить накопления бессмысленно, поменять нельзя. Можно только потратить, но по очень заниженному курсу.

И эти очереди первой недели марта сразу выдали, кто богатый, а кто бедняк. Под местными "банками" стояли очень просто одетые люди с сотнями тысяч гривен, которые удалось собрать на сдаче комнат посуточно в Меловом и Станице, а также на других сопутствующих услугах. Стоит неприметная женщина, а в кассе меняет такие суммы, что можно сразу купить машину.

Оторванные от Украины

Вопросов очень много и очень разных. Например, связь "Водафон", к которой были привязаны карты Привата и "Ощада". Теперь никак. Связи нет, и уже ясно, что не будет. Говорят, есть выход проехаться на российскую границу, где ловит "Водафон".

И таких вот штрихов – сотни. Работа, заработки, источники дохода. Нужны новые схемы, новые варианты, новые каналы. Очень для многих, кто жил этой войной и темой пенсий и посылок оттуда сюда, все накрылось, остановилось, сошло на нет. Большинство таких дельцов просто притаилось в ожидании прояснения ситуации.

Лично моя ситуация – я несколько месяцев искала варианты получить пропуск. Было сложно. Зачем все это сейчас? Все кажется абсурдом. Планы ехать в Станицу в банк и планы ехать в паспортный стол. Куда, как, зачем?

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Похороны – вне "закона"

Многие шепотом спрашивают, будет ли украинская пенсия дальше. И тоже почему-то шепотом говорят, что в апреле будет последняя выплата. Что и как дальше – никто не знает. Очевидно, что не будет хорошо.

И еще много разных вопросов разного толка. К примеру, что дальше? Как дальше? Чего ждать? И фоном к этой растерянности – похоронки, которые тоже шепотом. Почему-то нет громких и пышных похорон погибших. Есть такие вот тихие и почти тайные похороны. То ли чтобы не деморализовать, или чтобы сохранить "боевой дух" мобилизованных воевать дальше.

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