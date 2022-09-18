Денис Шмыгаль сделал запись в книге скорби. Премьер-министр подчеркнул, что Елизавета II возглавляла страну, которая одной из первых протянула Украине руку помощи, когда россия начала полномасштабное вторжение.

Обратите внимание Елена Зеленская приехала в Лондон на похороны королевы и встретилась с Кейт Миддлтон

Что Шмыгаль сказал о Елизавете II

Премьер-министр выразил соболезнования от имени президента Владимира Зеленского и всего нашего народа. Денис Шмыгаль подчеркнул, что королевой Елизаветой восхищались не только в Великобритании, но и далеко за пределами страны. Украинцы, как отметил премьер, всегда будут помнить ее как главу страны, которая одной из первых начала помогать нам.

Большинство украинцев запомнят Ее Величество из-за простого, но важного факта. Она была главой государства, которая одной из первых протянула руку помощи, когда Украина столкнулась с варварским российским нашествием. Государства, которое до сих пор делает все возможное для приближения нашей победы,

– подчеркнул Шмыгаль.

Глава правительства выразил благодарность Великобритании за поддержку и подчеркнул, что не сомневается в том, что новый король Чарльз ІІІ продолжит тот прогресс, которого достигла его мать.

Зеленская, Шмыгаль и посол Украины Пристайко с женой почтили память Елизаветы ІІ: смотрите видео

Похороны Елизаветы II: главное

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в замке Балморал в Шотландии на 97-м году жизни. Ее Величество вошла в историю как дольше всего правящий монарх за все время существования Великобритании, ведь она правила более 70 лет.

Похороны Ее Величества пройдут 19 сентября и могут стать самым массовым событием в истории Великобритании со времен завершения Второй мировой войны. На похороны королевы пригласили около 500 гостей – главы иностранных государств и монархов. В то же время, представителей россии, беларуси, Сирии и Афганистана не приглашали.

От Украины на похороны Елизаветы II прибыла первая леди Елена Зеленская и Денис Шмыгаль.

Напомним – как Владимир Зеленский почтил память Елизаветы ІІ: смотрите видео