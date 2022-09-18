Денис Шмигаль зробив запис у книзі скорботи. Прем'єр-міністр підкреслив, що Єлизавета ІІ очолювала країну, яка однією з перших простягнула Україні руку допомоги, коли росія почала повномасштабне вторгнення.

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Що Шмигаль сказав про Єлизавету ІІ

Прем'єр-міністр України висловив співчуття від імені президента Володимира Зеленського та всього нашого народу. Денис Шмигаль підкреслив, що королевою Єлизаветою захоплювалися не лише у Великій Британії, але й далеко за межами країни. Українці, як зазначив прем'єр, завжди пам'ятатимуть її, як голову країни, яка однією з перших почала допомагати нам.

Більшість українців запам’ятають Її Величність через простий, але важливий факт. Вона була главою держави, яка однією з перших простягла руку допомоги, коли Україна зіткнулася з варварською російською навалою. Держави, яка досі робить усе можливе для наближення нашої перемоги,

– наголосив Шмигаль.

Глава уряду висловив вдячність Великій Британії за підтримку та наголосив, що не має сумнівів щодо того, що новий король Чарльз ІІІ продовжить той прогрес, якого досягла його матір.

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Похорон Єлизавети ІІ: головне

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ померла 8 вересня у замку Балморал у Шотландії на 97-му році життя. Її Величність увійшла в історію як найдовше правлячий монарх за весь час існування Великої Британії, адже вона правила понад 70 років.

Похорон Її Величності відбудеться 19 вересня і він може стати наймасовішою подією в історії Великої Британії з часів завершення Другої світової війни. На похорон королеви запросили близько 500 гостей – глав іноземних держав та монархів. Водночас представників росії, білорусі, Сирії та Афганістану не запрошували.

Від України на похорон Єлизавети ІІ прибула перша леді Олена Зеленська та Денис Шмигаль.

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