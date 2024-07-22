В 14:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла начнется чин похорон. Там уже начали собираться люди.
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Прощание с Фарион во Львове
Львовяне прощаются с Ириной Фарион возле Гарнизонного храма:
Во Львове частично перекроют движение
В связи с похоронами Ирины Фарион в городе ситуативно будут перекрывать движение по маршруту колонны.
В частности это будет касаться и общественного транспорта. Речь идет о 15 – 20 минут задержки.
Гроб с Ириной Фарион занесли в храм: смотрите видео
Похоронят языковеда на Лычаковском кладбище
Проститься с профессором пришли родные, коллеги, львовяне и сторонники Фарион из разных городов Украины.
В городе Льва началось прощание с Фарион: смотрите видео
Львовяне возле Гарнизонного храма: смотрите видео
Во Львове начинается прощание с Фарион
Во Львове началось прощание с Ириной Фарион. К Гарнизонному храму начали сходиться люди.