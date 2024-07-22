О 14:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра та Павла розпочнеться чин похорону. Там вже почали збиратися люди.
Дивіться також Вбивця Фаріон ще на волі: ВО "Свобода" обіцяє грошову винагороду за інформацію про стрільця
Прощання з Фаріон у Львові: дивіться відео
У Львові частково перекриють рух
У звʼязку з похованням Ірини Фаріон у місті ситуативно перекриватимуть рух по маршруту колони.
Зокрема це стосуватиметься і громадського транспорту. Йдеться про 15 – 20 хвилин затримки.
Труну з Іриною Фаріон занесли у храм: дивіться відео
Поховають мовознавицю на Личаківському кладовищі
Попрощатися з професоркою прийшли рідні, колеги, львів'яни та прихильники Фаріон з різних міст України.
У місті Лева почалося прощання з Фаріон: дивіться відео
Львів'яни біля Гарнізонного храму: дивіться відео
У Львові починається прощання з Фаріон
У Львові розпочалося прощання з Іриною Фаріон. До Гарнізонного храму почали сходитися люди.