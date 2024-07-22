О 14:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра та Павла розпочнеться чин похорону. Там вже почали збиратися люди.

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Прощання з Фаріон у Львові: дивіться відео

14:21, 22 липня

У Львові частково перекриють рух

У звʼязку з похованням Ірини Фаріон у місті ситуативно перекриватимуть рух по маршруту колони.

Зокрема це стосуватиметься і громадського транспорту. Йдеться про 15 – 20 хвилин затримки.

14:11, 22 липня

Труну з Іриною Фаріон занесли у храм: дивіться відео

14:08, 22 липня

Поховають мовознавицю на Личаківському кладовищі

14:06, 22 липня

Попрощатися з професоркою прийшли рідні, колеги, львів'яни та прихильники Фаріон з різних міст України.

14:04, 22 липня

У місті Лева почалося прощання з Фаріон: дивіться відео

14:03, 22 липня

Львів'яни біля Гарнізонного храму: дивіться відео

13:52, 22 липня

У Львові починається прощання з Фаріон

У Львові розпочалося прощання з Іриною Фаріон. До Гарнізонного храму почали сходитися люди.