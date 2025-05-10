Он пробыл на должности более 15 лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное и Черновицкую ОГА.

Смотрите также Умер Николай Федорук – многолетний городской голова Черновцов

В Черновцах прощаются с Николаем Федоруком

Гражданская и межконфессиональная религиозная панихида прошли в помещении музыкально-драматического театра им. Отдали дань уважения Николаю Трофимовичу и у Ратуши – в центре города, который он любил всем сердцем.

"Провести его в последний жизненный путь пришли сотни людей. Они будут помнить Николая Федорука как патриота, который искренне болел за судьбу Черновцов и Украины и сделал немало для развития местного самоуправления в нашем государстве, требовательного и профессионального, мудрого руководителя, при этом открытого, искреннего и доброго человека, хорошего друга и наставника", – отметили в ОГА.

Возле городского совета трубач в последний раз для Николая Федорука сыграл "Маричку" – песню, которую ежедневно на протяжении 20 лет выполняют с башни ратуши в полдень.

Когда прощание возле горсовета закончилось и тело несли к похоронному авто, горожане несколько минут непрерывно аплодировали экс-мэру.

В Черновцах прощались с экс-мэром Николаем Федоруком