Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Романа Климчука.

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Черновцы отреагировали на смерть экс-мэра Федорука

Нынешний городской голова Роман Климчук отметил, что Черновцы многим обязаны Николаю Трофимовичу. Он отметил, что именно при его каденции наш город менялся, не теряя при этом своей уникальной души.

"Он был человеком, который жил Черновцами и для Черновцов", – указал Кличук.

Председатель Черновицкой ОГА Руслан Запарюк отметил, что с глубокой скорбью воспринял известие о смерти выдающегося государственного деятеля, многолетнего городского головы Черновцов, народного депутата Украины – Николая Федорука.

По словам Запарюка, его вклад в развитие Черновцов, области и государства в целом трудно переоценить.

Николай Трофимович был настоящим патриотом, мудрым руководителем и человеком, который всегда ставил интересы общества превыше всего. От имени Черновицкой областной военной администрации и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным, близким, друзьям, знакомым,

– добавил он.

Николай Федорук умер 7 мая / фото Черновицкой ОГА

Кстати, на днях стало известно о смерти известной прикарпатской журналистки и поэтессы Марии Микицей. Женщина умерла в возрасте 59 лет после продолжительной болезни.