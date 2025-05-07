Про це повідомляє 24 Канал з посиланням мера Романа Клімчука.

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Чернівці відреагували на смерть ексмера Федорука

Нинішній міський голова Роман Клімчук зазначив, що Чернівці багато чим зобов’язані Миколі Трохимовичу. Він зазначив, що саме за його каденції наше місто змінювалося, не втрачаючи при цьому своєї унікальної душі.

"Він був людиною, яка жила Чернівцями і для Чернівців", – вказав Клічук.

Голова Чернівецької ОДА Руслан Запарюк зазначив, що з глибоким сумом сприйняв звістку про смерть видатного державного діяча, багаторічного міського голови Чернівців, народного депутата України – Миколи Федорука.

За словами Запарюка, його внесок у розвиток Чернівців, області та держави загалом важко переоцінити.

Микола Трохимович був справжнім патріотом, мудрим керівником і людиною, яка завжди ставила інтереси громади понад усе. Від імені Чернівецької обласної військової адміністрації та від себе особисто висловлюю щирі співчуття рідним, близьким, друзям, знайомим,

– додав він.

Микола Федорук помер 7 травня / фото Чернівецької ОДА

До речі, днями стало відомо про смерть відомої прикарпатської журналістки та поетеси Марії Микицей. Жінка померла у віці 59 років після тривалої хвороби.