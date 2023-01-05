Отмечают, что на похороны Бенедикта собралось около 100 тысяч человек. Также на церемонию похорон приехали главы государств, королевская семья и духовенство со всего мира.

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Как проходят похороны

Похоронную мессу в базилике Святого Петра возглавляет Папа Франциск. К слову, на похороны он прибыл на инвалидной коляске. Во время проповеди Франциск попросил, чтобы "Бенедикт был принят Богом в вечной славе".

Около 8:00 из базилики вынесли гроб Бенедикта из кипарисового дерева. На нем лежат Священное Писание, изложенное в открытой книге, и четки, которыми пользовался отец.

После мессы кипарисовый гроб Бенедикта поместят в цинковый, а затем – во внешний дубовый гроб. Он будет похоронен в подвале в гротах под базиликой, где когда-то была могила Святого Иоанна Павла II.

Похороны Папы Бенедикта / Фото Sky News

Согласно желанию самого Бенедикта, его похороны будут "простыми". Церемония будет похожа на церемонию погребения правящего Папы, но с некоторыми изменениями. Во время похорон Бенедикта будут называть Папой-эмеритом, а язык некоторых молитв будет другим, поскольку на момент смерти он не был Папой, занимающим престол.

Бенедикта похоронят с монетами и медалями, отчеканенными во время его пребывания в должности папы, а также металлическим цилиндром из рогито – текстом, описывающим его папство.

О чем идет речь в рогито

Ватикан обнародовал текст краткого письменного изложения жизни и достижений покойного понтифика Бенедикта XVI, положенного в гроб почетного папы перед его похоронами.

В документе, написанном на латинском языке, описывается, что он "ожесточенно" боролся с издевательствами над детьми со стороны священников-педофилов.

Хотя Бенедикт был первым понтификом, лично встретившимся с жертвами сексуального насилия, защитники пострадавших описали его наследие на этом фронте как провал.

Документ, свернутый и заправленный в металлический цилиндр, также цитирует полное заявление Бенедикта кардиналам на латинском языке от 11 февраля 2013 года о том, что он уходит в отставку в конце того же месяца, поскольку чувствует, что больше не имеет ни физической, ни умственной силы руководить католической. церковью. Он был первым ушедшим в отставку папой за 600 лет.

Что нужно знать о Папе Бенедикте XVI