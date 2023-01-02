Тысячи католиков приехали в Ватикан, чтобы отдать честь бывшему Папе Бенедикту XVI. Прощание продлится три дня в базилике Святого Петра.

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Как пройдут похороны Папы

Похороны Бенедикта будут "торжественными, но простыми". Его похоронят в папских гробницах под базиликой Святого Петра.

Ватикан еще не обнародовал подробности списка гостей, кроме того, что он будет включать в себя делегации из Италии и Германии.

Отметим, что последние папские похороны Иоанна Павла II в 2005 году собрали миллион верующих и глав государств со всего мира. В отличие от своего предшественника, Бенедикт был более расхожим лицом.

Будучи гениальным богословом, он оттолкнул многих католиков своей стойкой защитой традиционных ценностей. Он пытался навязать свою власть церкви, когда она боролась с рядом кризисов, особенно сосредоточенных на сексуальных насилиях священнослужителей.

Фото похорон Бенедикта

Ватикан опубликовал первые фотографии Бенедикта после его смерти, где он отдыхает на катафалке в часовне бывшего монастыря в городе-государстве Ватикан, где он провел свой отдых.

Его голова лежит на подушке, а одет он в красные ризы и кремовую митру, руки сжимают четки. С одной стороны тело Бенедикта окружено новогодней елкой, а с другой – вертепом.

В Ватикане проходит церемония прощания с Бенедиктом / Фото AFP и Радио Свобода

Его прозвали "Божьим Ротвейлером" за его упорную защиту католической доктрины, когда он был главой Конгрегации вероучения Ватикана. Также он стал первым Папой, встретившимся с жертвами сексуального насилия над детьми священнослужителей.

Но критики обвиняют его в том, что он причастен к сокрытию фактов и не зашел достаточно далеко, чтобы привлечь к ответственности священников-педофилов и защищавших их епископов.

Что известно о Папе Бенедикте