Тисячі католиків приїхали до Ватикану, аби віддати шану колишньому Папі Бенедикту XVI. Прощання триватиме три дні у базиліці Святого Петра.

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Як пройдуть похорони Папи

Похорони Бенедикта будуть "урочистими, але простими". Його поховають у папських гробницях під базилікою Святого Петра.

Ватикан ще не оприлюднив подробиць списку гостей, крім того, що він включатиме делегації з Італії та Німеччини.

Зазначимо, що останні папські похорони Івана Павла II у 2005 році зібрали мільйон вірних і глав держав з усього світу. На відміну від свого попередника, Бенедикт був більш розбіжною особою.

Будучи геніальним богословом, він відштовхнув багатьох католиків своїм стійким захистом традиційних цінностей. Він намагався нав'язати свою владу церкві, коли вона боролася з низкою криз, особливо зосередженою на сексуальних насильствах священнослужителів.

Фото з похорону Бенедикта

Ватикан опублікував перші фотографії Бенедикта після його смерті, на яких він відпочиває на катафалку в каплиці колишнього монастиря в місті-державі Ватикан, де він провів свій відпочинок.

Його голова лежить на подушці, а одягнений він у червоні ризи та кремову митру, руки стискають чотки. З одного боку тіло Бенедикта оточене новорічною ялинкою, а з іншого – вертепом.

У Ватикані відбувається церемонія прощання з Бенедиктом / Фото AFP та Радіо Свобода

Його прозвали "Божим Ротвейлером" за його наполегливий захист католицької доктрини, коли він був головою Конгрегації віровчення Ватикану. Також він став першим Папою, який зустрівся з жертвами сексуального насильства над дітьми священнослужителів.

Але критики звинувачують його в тому, що він причетний до приховування фактів і не зайшов достатньо далеко, щоб притягнути до відповідальності священиків-педофілів і єпископів, які їх захищали.

Що відомо про Папу Бенедикта