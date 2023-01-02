Тисячі католиків приїхали до Ватикану, аби віддати шану колишньому Папі Бенедикту XVI. Прощання триватиме три дні у базиліці Святого Петра.
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Як пройдуть похорони Папи
Похорони Бенедикта будуть "урочистими, але простими". Його поховають у папських гробницях під базилікою Святого Петра.
Ватикан ще не оприлюднив подробиць списку гостей, крім того, що він включатиме делегації з Італії та Німеччини.
Зазначимо, що останні папські похорони Івана Павла II у 2005 році зібрали мільйон вірних і глав держав з усього світу. На відміну від свого попередника, Бенедикт був більш розбіжною особою.
Будучи геніальним богословом, він відштовхнув багатьох католиків своїм стійким захистом традиційних цінностей. Він намагався нав'язати свою владу церкві, коли вона боролася з низкою криз, особливо зосередженою на сексуальних насильствах священнослужителів.
Фото з похорону Бенедикта
Ватикан опублікував перші фотографії Бенедикта після його смерті, на яких він відпочиває на катафалку в каплиці колишнього монастиря в місті-державі Ватикан, де він провів свій відпочинок.
Його голова лежить на подушці, а одягнений він у червоні ризи та кремову митру, руки стискають чотки. З одного боку тіло Бенедикта оточене новорічною ялинкою, а з іншого – вертепом.
У Ватикані відбувається церемонія прощання з Бенедиктом / Фото AFP та Радіо Свобода
Його прозвали "Божим Ротвейлером" за його наполегливий захист католицької доктрини, коли він був головою Конгрегації віровчення Ватикану. Також він став першим Папою, який зустрівся з жертвами сексуального насильства над дітьми священнослужителів.
Але критики звинувачують його в тому, що він причетний до приховування фактів і не зайшов достатньо далеко, щоб притягнути до відповідальності священиків-педофілів і єпископів, які їх захищали.
Що відомо про Папу Бенедикта
- Бенедикт очолював католицьку церкву вісім років, а у 2013 році став першим папою за шість століть, який пішов у відставку, посилаючись на погіршення свого фізичного здоров'я.
- Бенедикт XVI очолив католицьку церкву після Івана Павла ІІ, який був Папою понад чверть століття, то ж понтифіку було важко не залишатися у тіні свого попередника, якого любили та поважали у світі. Новий очільник церкви продовжував політику свого попередника та дотримувався консервативних поглядів. Ще до обрання Папою його називали "залізним кардиналом", через його жорстку позицію проти абортів, фемінізму, гомосексуальності, розлучень, клонування та мультикультуралізму.
- Та за часи його перебування на папському престолі довкола католицької церкви спалахнуло чимало скандалів через підозри священників у педофілії в різних країнах світу. Крім того, через критичні висловлювання щодо мусульман, представники цієї релігії вимагали відставки Бенедикта XVI.
- Після зречення від престолу Бенедикт XVI прожив ще майже 10 років, однак в останні дні життя здоров'я почесного Папи погіршилося, про що напередодні повідомляв Франциск. Помер понтифік 31 грудня 2022 року у 95 років.
- Смерть папи зазвичай викликає скликання конклаву кардиналів для обрання наступника, але цього разу Франциск залишається на посаді та очолить розгляд.